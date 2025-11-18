La Comunidad de Madrid invertirá 5,5 millones en un nuevo bulevar de seis kilómetros en Tres Cantos

La Comunidad de Madrid invertirá 5,5 millones de euros del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 para remodelar la Avenida de España del municipio de Tres Cantos, donde se construirá un bulevar de seis kilómetros que transcurrirá de norte a sur, convirtiéndose en un gran eje peatonal.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su visita a esta localidad, acompañado por su alcalde, Jesús Moreno (PP), quien ha detallado que se prevé que estos trabajos comiencen en el primer semestre del próximo año y duren 12 meses.

García Martín ha avanzado además que para embellecer esta vía, se plantarán 1.000 árboles en una inversión que también estará financiada con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26, según ha señalado el Gobierno regional en una nota.

"Vamos a seguir invirtiendo"

"Desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir invirtiendo en Tres Cantos, una ciudad que crece, que crece muy bien, que crece además rodeada de los mejores servicios públicos, respetando un entorno maravilloso, un entorno natural como el que tiene de la Sierra de Guadarrama", ha añadido el consejero madrileño.

Además, en su visita a Tres Cantos, García Martín ha recorrido la parcela donde el Consistorio está edificando el futuro Paraninfo, el mayor parque dotacional en construcción de España, que tendrá una superficie de 135.000 metros cuadrados y combinará cultura, educación y deporte con zonas verdes.

"Es un orgullo estar aquí conjunto con el alcalde de Tres Cantos en lo que va a ser el parque Paraninfo. Hemos plantado este primer árbol de un parque que va a quedar espectacular, donde va a ser uno de los mayores parques dotacionales de España y yo me atrevería a decir incluso alcalde del mundo", ha resaltado el consejero.

"Un referente"

Este espacio contará con una escuela infantil, un centro cívico y de ocio familiar, una biblioteca de dos plantas, un teatro e instalaciones deportivas, "pensando en todas y cada una de las necesidades que tiene el municipio de Tres Cantos".

Por su parte, el alcalde ha agradecido toda la inversión que la Comunidad de Madrid hace en el municipio "para que sea un referente" y para dar la posibilidad a que construyamos ese bulevar urbano de más de 6 kilómetros, en la avenida de España, y este nuevo parque Paraninfo que ha comenzado con esta plantación simbólica.

"Hoy hemos hecho la plantación simbólica, bueno, no simbólica. Hemos plantado realmente un árbol, pero hemos hecho simbólicamente el inicio de lo que va a ser el mayor parque dotacional de España, con más de 135.000 m2, destinado principalmente a la naturaleza, donde habrá más de 2.000 árboles", ha añadido Moreno.