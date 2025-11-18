De Chamberí a Malasaña: la noche en la que Madrid juega todo a la carne

Madrid tiene una nueva cita a puerta cerrada. The Blackjack, el club privado de cenas de Juancho’s BBQ, regresa a la ciudad con una única fecha y un invitado que sube la apuesta: el chef mexicano Roberto Ruiz, el cocinero que hizo historia al convertirse en el primero de su país en conseguir una estrella Michelin en Europa. La partida se juega el 24 de noviembre en el local de Juancho’s BBQ Malasaña (C. de Andrés Borrego, 16), con un menú degustación de cinco pases de carne y un postre (89 euros) disponible solo esa noche y reservable exclusivamente a través de la web de la casa.

De un puesto en Chamberí al deseo carnívoro de Madrid

Antes de ser club clandestino, Juancho’s BBQ fue un pequeño puesto de hamburguesas en el Mercado de Chamberí. Desde allí, casi a codazos con otros mostradores, empezó una historia marcada por la obsesión de Juancho de la Rica por la carne bien tratada, el producto honesto y el punto de brasa perfecto.

A partir de ese rincón de mercado, la marca creció hasta convertirse en una referencia carnívora en Madrid. Su fama se disparó cuando su hamburguesa fue reconocida como Mejor Hamburguesa de España en 2019 (distinción que se mantuvo vigente hasta 2022), y desde entonces Juancho’s se ha consolidado como parada obligada para carnívoros serios… y para quienes no se conforman con una hamburguesa cualquiera.

The Blackjack: Madrid, modo casino clandestino

The Blackjack es la cara más gamberra del proyecto. Un club privado de cenas de un solo día, a puerta cerrada, en el que Juancho’s mezcla su alma de steakhouse con colaboraciones muy escogidas. No hay repeticiones: cada edición sucede una vez y desaparece.

Para esta entrega, el local de Malasaña se transforma en un casino clandestino: luz tenue, ambiente de club, mesa única de alto voltaje gastronómico. Madrid, por una noche, se juega todo a la carne. En este escenario entra Roberto Ruiz, uno de los nombres imprescindibles para entender la cocina mexicana contemporánea en Europa. Tras su etapa en Punto MX, ha seguido levantando su propio universo con proyectos como Barracuda MX, Can Chan Chán o Mantarraya MX en Marbella, donde combina raíces mexicanas, producto de temporada y técnica actual con una personalidad muy marcada. Nada de mariachis ni sombreros: fondos profundos, salsas trabajadas y picantes calibrados al milímetro.

Roberto Ruiz, chef mexicano. / Cedida

Una sola noche, seis pases y Madrid como tablero

La cena se articula en un menú cerrado de cinco platos de carne y un postre, diseñado exclusivamente para esta noche. No hay carta, no hay plan B: se viene a jugar. Bajo la dirección de Juancho de la Rica y de Sergio Sanz, director de operaciones de cocina, el equipo de Juancho’s trabaja codo con codo con Ruiz para construir una propuesta donde conviven dos ADN muy reconocibles:

La parrilla y los cortes seleccionados que han hecho famosa a la casa en Madrid.

que han hecho famosa a la casa en Madrid. La cocina mexicana personalísima de Ruiz, que aparece en adobos, salsas y acabados con guiños al picante y al humo.

Los pases están pensados para compartir, para seguir un ritmo de servicio casi coreografiado y para que el comensal viaje entre Malasaña y Ciudad de México sin levantarse de la silla, con la brasa madrileña como hilo conductor.