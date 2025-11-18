FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Ayuso acusa al Gobierno de promover una financiación singular catalana para "gripar" el motor económico de Madrid
La presidenta regional asegura que ayer, en el Consejo de Política Fiscal, María Jesús Montero, "dejó claro que a la capital de España no pueden irle bien las cosas".
Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el debate de la financiación autonómica es más que una cuestión de cifras. Desde Sol se reclaman más recursos para Madrid y se enfatiza su aportación al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, pero además, o sobre todo, se enfoca el debate desde un punto de vista político. Las alusiones a un sistema multilateral en el que quepa la bilateralidad o la negociación entre Gobierno y Generalitat de un sistema de financiación singular para Cataluña es automáticamente codificado desde Sol como un intento de "romper la caja común" y el primer paso hacia un nuevo proceso independentista, además de una forma de agraviar a Madrid.
Así lo ha vuelto a manifestar hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que el marco de financiación singular busca "gripar" a la economía madrileña y que acabará por "debilitar a España como nación próspera, alegre y unida".
Tras enumerar los logros de la economía madrileña en una intervención a distancia en un foro sobre perspectivas de futuro organizado por Atresmedia, Ayuso ha afirmado que ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "dejó claro que a la capital de España no pueden irle bien las cosas".
Por ello, ha asegurado, se promueve un modelo de financiación singular para Cataluña. "Hay que crear una desigualdad, un marco de financiación singular, por ejemplo para Cataluña, de privilegio, y que la región que aporta el 20% de la economía española se paralice literalmente. Que el motor de España se gripe", ha destacado.
Aunque Montero apenas enunció algunas líneas de la reforma del sistema de financiación autonómica que promoverá el Gobierno y aludió a que, siendo multilateral contemplará la bilateralidad, Ayuso vaticina que el mecanismo plasmado el pasado verano en el acuerdo entre Gobierno y Generalitat para avanzar en un modelo "singular, federal y generalizable" según se presentó entonces, "desguaza la autonomía fiscal de las regiones, que es básica para que haya un país plural donde los ciudadanos y las empresas comparen y vean cómo se gestiona desde unas regiones o desde otras".
"Los independentistas y el actual Gobierno catalán, que son lo mismo", ha continuado, "no están operando por amor a Cataluña, imitando lo que funciona bien en el resto de España, como ocurre en Madrid, sino con odio contra todo lo que estamos haciendo aquí". "Eso es el nacionalismo, el odio a lo ajeno y a lo propio también. No es amor a lo que uno hace y a lo que uno construye", ha apostillado.
La presidenta madrileña también ha arremetido contra el Gobierno por lo que considera un exceso de impuestos y de burocracia, "un abuso", ha dicho, por "capricho político y sectario" que compromete el futuro del país. "Tantos riesgos y tantas aventuras aquí y allá en busca de la España del futuro no se pueden ir por el sumidero a manos del poder público, de la impunidad, de la ilegalidad", ha remachado.
- Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
- Los vecinos de Colonia San Carlos se niegan a ser desalojados: 'Llevo 73 años pagando, no soy ninguna okupa
- De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación
- El Gobierno de Ayuso defiende que las universidades están 'perfectamente financiadas' y señala a la Complutense: 'Contrató más de lo que se debía
- Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
- Adif corta el tráfico en el túnel de Sol durante los próximos seis fines de semana: este es el motivo
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- 24 heridos en un accidente múltiple entre un autobús y un camión de reparto en la A-6 en Collado Villalba