Ayuso acusa al Gobierno de promover una financiación singular catalana para "gripar" el motor económico de Madrid

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el debate de la financiación autonómica es más que una cuestión de cifras. Desde Sol se reclaman más recursos para Madrid y se enfatiza su aportación al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, pero además, o sobre todo, se enfoca el debate desde un punto de vista político. Las alusiones a un sistema multilateral en el que quepa la bilateralidad o la negociación entre Gobierno y Generalitat de un sistema de financiación singular para Cataluña es automáticamente codificado desde Sol como un intento de "romper la caja común" y el primer paso hacia un nuevo proceso independentista, además de una forma de agraviar a Madrid.

Así lo ha vuelto a manifestar hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que el marco de financiación singular busca "gripar" a la economía madrileña y que acabará por "debilitar a España como nación próspera, alegre y unida".

Tras enumerar los logros de la economía madrileña en una intervención a distancia en un foro sobre perspectivas de futuro organizado por Atresmedia, Ayuso ha afirmado que ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "dejó claro que a la capital de España no pueden irle bien las cosas".

Por ello, ha asegurado, se promueve un modelo de financiación singular para Cataluña. "Hay que crear una desigualdad, un marco de financiación singular, por ejemplo para Cataluña, de privilegio, y que la región que aporta el 20% de la economía española se paralice literalmente. Que el motor de España se gripe", ha destacado.

Aunque Montero apenas enunció algunas líneas de la reforma del sistema de financiación autonómica que promoverá el Gobierno y aludió a que, siendo multilateral contemplará la bilateralidad, Ayuso vaticina que el mecanismo plasmado el pasado verano en el acuerdo entre Gobierno y Generalitat para avanzar en un modelo "singular, federal y generalizable" según se presentó entonces, "desguaza la autonomía fiscal de las regiones, que es básica para que haya un país plural donde los ciudadanos y las empresas comparen y vean cómo se gestiona desde unas regiones o desde otras".

"Los independentistas y el actual Gobierno catalán, que son lo mismo", ha continuado, "no están operando por amor a Cataluña, imitando lo que funciona bien en el resto de España, como ocurre en Madrid, sino con odio contra todo lo que estamos haciendo aquí". "Eso es el nacionalismo, el odio a lo ajeno y a lo propio también. No es amor a lo que uno hace y a lo que uno construye", ha apostillado.

La presidenta madrileña también ha arremetido contra el Gobierno por lo que considera un exceso de impuestos y de burocracia, "un abuso", ha dicho, por "capricho político y sectario" que compromete el futuro del país. "Tantos riesgos y tantas aventuras aquí y allá en busca de la España del futuro no se pueden ir por el sumidero a manos del poder público, de la impunidad, de la ilegalidad", ha remachado.