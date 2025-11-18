Abre 'NUGA', la manzana de lujo en el antiguo Castellana 200 con viviendas, oficinas, tiendas y ocio

NUGA Castellana, el nuevo proyecto inmobiliario ubicado en el corazón del barrio de Chamartín (Madrid), acaba de inaugurarse tras la integración de más de 11 inmuebles situados en el paseo de la Castellana 200-208, Félix Boix 4-8, Doctor Fleming 39-41 y Carlos Maurrás 7. Sobre esta manzana se ha desarrollado un complejo de más de 60.000 metros cuadrados de usos mixtos que combina vivienda, oficinas, comercios y ocio.

El proyecto abarca 274 viviendas de alquiler, de las cuales 60 se destinan a media estancia para perfiles corporativos. Los apartamentos, reformados en más de un 50%, oscilan entre los 40 y los 240 metros cuadrados y se distribuyen sobre una superficie total de 29.000 m².

En el ámbito terciario, NUGA Castellana incorpora 21.000 metros cuadrados de oficinas, que ofrecen espacios tradicionales, zonas de coworking y oficinas flexibles, además de una terraza de 1.300 m² a disposición de las empresas. Las oficinas se reparten en nueve plantas y albergan, entre otras, a compañías como Sony Music, LinkedIn, CBRE, Spaces o The Trade Desk.

El complejo cuenta también con una zona de restauración de 4.600 metros cuadrados, que combina una plaza interior con espacios exteriores, y con 6.600 m² adicionales destinados a comercios, ocio y bienestar, donde se concentran enseñas como MediaMarkt o H&M. Las obras se iniciaron en septiembre de 2024 y concluyeron en octubre de este año.

La inauguración de NUGA Castellana ha tenido lugar este martes, tras una inversión de 40 millones de euros por parte de la gestora Pimco Prime Real Estate y sus inversores. Entre 2019 y 2022, Pimco, una de las principales gestoras inmobiliarias del mundo con una cartera de inversión de 94.000 millones de dólares, fue adquiriendo los distintos activos que hoy conforman el proyecto mediante diversas operaciones.

Localización de la manzana de NUGA Castellana. / NUGA

Según explicó durante el acto Miguel Torres, responsable de Pimco Real Estate en la península, la firma está "constantemente" buscando nuevas oportunidades en Madrid y mantiene una apuesta decidida por España, donde quiere seguir creciendo. La gestora entró en el mercado español en 2016 y aspira a consolidarse como inversor a largo plazo. Torres destacó que este desarrollo es un “orgullo” para la compañía en una ciudad que mira al futuro con “ambición y equilibrio” y que es una de las capitales europeas que más se está transformando. En su opinión, el proyecto aporta una nueva dimensión al norte de Madrid y al barrio de Chamartín, ofreciendo un espacio diferenciado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, subrayó la apuesta del Ejecutivo regional por la creación de 30.000 nuevos hogares en la comunidad, la puesta en marcha a comienzos de 2027 de una nueva ley del suelo para agilizar las tramitaciones urbanísticas y el incremento de la edificabilidad del suelo y de la densidad hasta un 20%, con el objetivo de impulsar la construcción de más viviendas en menos espacio.