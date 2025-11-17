"En zonas de familias, ganamos": Dulce Safari, las tartas de queso que se cocinan en Córdoba y se hornean en Boadilla del Monte

En mayo de 2023 nadie imaginaba que una jirafa marcaría el pulso del cheesecake en Madrid. Dos meses después, Dulce Safari era finalista en premios sectoriales y en la actualidad prepara apertura en Ensanche de Vallecas, busca Valdebebas, quiere tienda propia en el centro y se reserva los "puntos calientes" de 2026, aeropuertos y estaciones, con la vista puesta en el salto internacional. Su CEO, Rafa Salinas, defiende un modelo CCBB (Cheesecake, Coffee, Bakery & Brunch) y una logística quirúrgica: se cocina en Córdoba y se hornea en Boadilla del Monte.

Pregunta. En Madrid ha habido una fiebre por las tartas de queso. ¿Cómo conviven con tanta competencia y seguís creciendo?

Respuesta. La competencia es buena porque ha creado un nicho que antes no existía. Tanto, que en febrero de 2026 se celebrará el primer campeonato de tartas de queso de España. Lo negativo es que te obliga a diferenciarte, pero estoy seguro de mis tartas y de mis tiendas. Además, nuestro concepto va más allá de la moda cheesecake: nos definimos como CCBB (Cheesecake, Coffee, Bakery & Brunch), un modelo con cabida en cualquier barrio.

Tartas de queso 'Dulce Safari' decoradas por 'Les Fleurs'. / Cedida

P. ¿Qué les hace diferentes?

R. Primero, las recetas propias: grosor, sabor, textura… todo está diseñado por nosotros. Y segundo, la experiencia de marca. Desde el empaquetado y notas personales hasta el branding y la decoración con animales. Desde jirafa, rinoceronte hasta elefante. La gente viene, vive la tienda y la comparte.

P. ¿Qué papel han tenido las redes sociales en su crecimiento?

R. Básico. Vengo del marketing y sé que no puedes ahorrar en comunicación si quieres crecer. Diseñamos tiendas y packaging 'instagrameables' para incentivar la compartición orgánica. Cada tienda tiene murales pintados a mano por el artista valenciano Vicente Marçal, y hay clientes que coleccionan los animales de cada local.

Entrevista a Rafa Salinas, CEO de Dulce Safari: franquicia, negocios y expansión de las tartas de queso. / Europa Press

P. ¿Cuántas tiendas 'Dulce Safari' hay y cómo están creciendo?

R. Nueve franquicias y dos propias, con una nueva apertura en el Ensanche de Vallecas, cerca de La Gavia (no dentro del centro comercial). Nuestro público mayoritario son familias, por eso buscamos zonas residenciales en crecimiento. También buscamos local en Valdebebas. La nueva de Vallecas será franquicia; la siguiente en Madrid centro queremos que sea propia, según financiación.

P. ¿Y contempla planes para puntos calientes como aeropuertos, estaciones o centros comerciales?

R. Sí. 2026 es el año para entrar ahí y que sean tiendas propias. Hay conversaciones con franquiciados para centros comerciales, pero me reservo esos puntos estratégicos.

P. ¿Se plantean salir fuera de España?

R. Sí, este año podría haber novedades fuera de España si todo va bien.

P. ¿Por qué eligió Madrid para emprender siendo de Córdoba?

R. Llevo media vida aquí: vine a estudiar Publicidad y RR. PP. y trabajé en medios, e-commerce y marketing digital (Inditex, entre otros), además de cuatro años en Londres. Tuve una pequeña crisis de "no soy feliz, quiero crear algo", y con apoyo familiar y de amigos me lancé.

Tartas de queso de Dulce Safari. / @dulcesafari

P. ¿Por qué la tarta de queso y no, por ejemplo, tiramisú?

R. Porque no me gusta el tiramisú (risas) y porque la tarta de queso es el postre más internacional. Viajo mucho probando cheesecakes por el mundo (China, Japón…) y me inspira. Además, cada uno la prefiere a su manera: con o sin galleta, firme o cremosa y un largo etcétera.

P. ¿Quién desarrolla las recetas?

R. Son nuestras. Trabajo con cocineros y un chef externo, de Hoteles Marriott, con quien hemos desarrollado carta y procesos para franquicia. La tradicional Jirafa está cerrada; el resto las vamos optimizando como el crujiente de galleta o las texturas. Hay temporales: King Flamingo (fresón, en San Valentín), y propuestas para Halloween (cheesecake con toque de calabaza y toppings).

P. ¿Solo dulces? ¿Qué más hay en carta?

R. Somos brunch también: baos, grabs (wraps), pizzetas, sándwiches, ensaladas… Bebidas como matcha lattes porque soy fan del matcha, Cheesy Shake (batido hecho con nuestra propia tarta y la leche que elijas) y cafés. Probé tartas con matcha que visualmente funcionan, pero de sabor no me convencieron y en su lugar ofrecemos brownie de chocolate blanco con matcha.

P. ¿Tienen delivery y venta retail?

R. Sí, venta online con envíos. Y hay conversaciones con El Corte Inglés para retail.

P. ¿Trabajan canal HORECA?

R. Mucho. Distribuimos tartas en formatos grandes y a precio competitivo; algunas salen como marca blanca. La más vendida en HORECA es la tradicional.

P. ¿Eventos y catering?

R. Es una línea clave y muy rentable: hacemos desde mesas dulces de bodas hasta eventos corporativos (200 pax), presentaciones, desfiles (Cibeles…), comuniones, cumpleaños y menús brunch por pases en tienda. Podemos solo llevar el catering o montar/tematizar el evento completo. En un mes fuerte como septiembre hacemos 7–8 caterings por semana. Colaboramos con Las flores de César para decoración floral.

P. ¿Tienen opciones sin gluten o para intolerancias?

R. Hemos tenido opciones "intolerantes al gluten", pero al no poder garantizar ausencia de contaminación cruzada preferí retirarlas. El plan, cuando dupliquemos obrador con financiación, es ampliar la carta sin gluten con garantías. De momento ofrecemos algunos productos envasados externos.

P. ¿Cómo es su producción y distribución?

R. Tengo planta de producción en Córdoba, trabajando 7 personas, y un obrador grande en Boadilla del Monte para horneado y distribución a tiendas. Córdoba nos da eficiencia de costes y me permite generar empleo allí. En total, 19 empleados directos y, con franquicias, unas 40 personas vinculadas.

P. ¿Cómo ve la repostería en Madrid y la relación con la vida healthy?

R. La repostería está en alza. Hay hate al azúcar, pero defiendo el equilibrio: todo depende de frecuencia y cantidad. Prefiero que la gente se dé un buen postre a la semana que bollería industrial diaria. Y eso está pasando.

P. ¿Encuentra alguna barrera para emprender?

R. Muchas. Burocracia sanitaria y de licencias, costes laborales, fiscalidad (autónomo societario, doble carga…), denuncias absurdas de vecinos… Si hubiera facilidades para contratar y financiar, duplicaría el empleo.