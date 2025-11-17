Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Rescatados a 20 menores y 3 monitores con hipotermia en la Bola del Mundo

La lluvia, nieve y niebla dificultaron la finalización de la ruta

Rescatan a 20 menores y tres monitores con inicios de hipotermia en la Sierra de Guadarrama

Rescatan a 20 menores y tres monitores con inicios de hipotermia en la Sierra de Guadarrama

Raquel Serrano

Javier Niño González

Madrid

Este sábado, 15 de noviembre, la Guardia Civil realizaba un rescate en el pico Bola del Mundo, en la madrileña Sierra de Guadarrama, de un total de 23 personas. Se trataba de un grupo formado por 20 menores de entre 12 y 14 años y 3 monitores con inicios de hipotermia que realizaban una ruta por dicho pico.

Según ha informado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, sobre las 11:30 horas del sábado recibieron un aviso de Cruz Roja indicando que había un grupo de veinte menores y tres monitores realizando una ruta en la Bola del Mundo, todos ellos mojados y con inicios de hipotermia debido a las condiciones climatológicas. La lluvia, nieve y niebla dificultaron la finalización de la ruta por parte de estos excursionistas que recurrieron a los servicios de Emergencias.

Por este motivo, el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREM) acudió de manera urgente al lugar y evacuó a todos ellos hasta las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
  2. Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
  3. De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación
  4. El Gobierno de Ayuso defiende que las universidades están 'perfectamente financiadas' y señala a la Complutense: 'Contrató más de lo que se debía
  5. Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
  6. Nueva cacerolada en Las Águilas para solicitar una estación de Metro: 'Tardamos 50 minutos en llegar al centro
  7. El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis
  8. Los vecinos de Colonia San Carlos se niegan a ser desalojados: 'Llevo 73 años pagando, no soy ninguna okupa

Rescatados a 20 menores y 3 monitores con hipotermia en la Bola del Mundo

Rescatados a 20 menores y 3 monitores con hipotermia en la Bola del Mundo

Rescatan a 20 menores y tres monitores con inicios de hipotermia en la Sierra de Guadarrama

Rescatan a 20 menores y tres monitores con inicios de hipotermia en la Sierra de Guadarrama

Aplazan la declaración del exministro Martín Villa como investigado por la primera víctima de la Transición

Aplazan la declaración del exministro Martín Villa como investigado por la primera víctima de la Transición

Impulso "estratégico" a la alta velocidad en Madrid: más velocidad, nuevas conexiones y una estación en Parla para evitar pasar por el centro

Impulso "estratégico" a la alta velocidad en Madrid: más velocidad, nuevas conexiones y una estación en Parla para evitar pasar por el centro

La mejor tortilla de patatas del mundo, según Juan del Val: se puede probar en Pozuelo por menos de 5 euros

La mejor tortilla de patatas del mundo, según Juan del Val: se puede probar en Pozuelo por menos de 5 euros

Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía y podría recibir el alta el jueves

Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía y podría recibir el alta el jueves

Puente anuncia que se aumentará a 350km/h la alta velocidad entre Madrid y Barcelona para que el trayecto se pueda realizar en menos de dos horas

Puente anuncia que se aumentará a 350km/h la alta velocidad entre Madrid y Barcelona para que el trayecto se pueda realizar en menos de dos horas