Rescatados a 20 menores y 3 monitores con hipotermia en la Bola del Mundo

Este sábado, 15 de noviembre, la Guardia Civil realizaba un rescate en el pico Bola del Mundo, en la madrileña Sierra de Guadarrama, de un total de 23 personas. Se trataba de un grupo formado por 20 menores de entre 12 y 14 años y 3 monitores con inicios de hipotermia que realizaban una ruta por dicho pico.

Según ha informado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, sobre las 11:30 horas del sábado recibieron un aviso de Cruz Roja indicando que había un grupo de veinte menores y tres monitores realizando una ruta en la Bola del Mundo, todos ellos mojados y con inicios de hipotermia debido a las condiciones climatológicas. La lluvia, nieve y niebla dificultaron la finalización de la ruta por parte de estos excursionistas que recurrieron a los servicios de Emergencias.

Por este motivo, el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREM) acudió de manera urgente al lugar y evacuó a todos ellos hasta las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica.