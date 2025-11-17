Los radares de Madrid facturan más de 4.500 euros por hora, con la mitad de las multas en la M-30

Los radares de la Policía Municipal de Madrid recaudaron en el primer semestre de 2025 más de 4.500 euros por hora en sanciones por exceso de velocidad, con los dispositivos instalados en la M-30 concentrando más de la mitad de todas las infracciones detectadas en la capital.

De acuerdo con un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), entre enero y junio los cinemómetros municipales formularon 173.712 denuncias, por un importe total de 19.995.600 euros. Pese a la magnitud de la cifra, supone un descenso del 36,3% respecto al mismo periodo de 2024.

AEA atribuye esta caída al "apagón" provocado por las obras en la M-30 y en otras vías de acceso a la ciudad, que han dejado temporalmente fuera de servicio varios radares, entre ellos el radar de tramo de la A-5.

El estudio destaca que el límite de 70 kilómetros por hora, principalmente el que rige en los túneles de la M-30, es el que menos se respeta: el 49,4% de todas las infracciones se registraron en tramos con esa velocidad máxima. Aun así, la velocidad media en esta vía ha descendido ligeramente, pasando de 74 a 73 kilómetros por hora.

El informe precisa además que la mayoría de las sanciones, el 86,4%, corresponden a excesos mínimos de velocidad, penalizados con multas de 100 euros.

El radar más activo del semestre se sitúa en el kilómetro 4,150 de la M-30, en el túnel de la avenida de Portugal, con 21.610 denuncias. Le siguen los dispositivos ubicados en el kilómetro 19,8 (19.238 denuncias) y en el kilómetro 10,3 (18.966), mientras que el radar del subterráneo de Costa Rica es el que más ha incrementado su actividad en este periodo.

En conjunto, los radares de la M-30 acumulan 95.127 denuncias, lo que representa el 54% del total. Sin embargo, las multas en esta vía se han reducido un 53,8% respecto al año anterior, un retroceso que AEA vincula tanto a las obras de remodelación como a las resoluciones judiciales que han obligado a revisar el funcionamiento de varios dispositivos.

La asociación destaca igualmente la práctica desaparición de las conocidas como "multas trampa" por superar los 30 kilómetros por hora en calles sin señalizar, como la avenida de la Victoria, la avenida de Entrevías o Machupichu, tras la cascada de sentencias que han anulado este tipo de sanciones.