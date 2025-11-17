Parla celebra como "fantástica noticia" la nueva estación de alta velocidad, mientras que Madrid pide concretar las infraestructuras pendientes

El anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de una serie de mejoras para dar un "impulso estratégico" a la alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha caído con distinto pie en las distintas administraciones de la región. Mientras que el alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha valorado como una "fantástica noticia" la intención del Ministerio de construir una nueva estación en la ciudad, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid han restado importancia a la noticia, reclamando a Puente que termine primero las infraestructuras ya en marcha.

Es una "fantástica noticia" que supondrá un "inmenso impulso para la ciudad", ha destacado Jurado en declaraciones a los medios desde el desayuno informativo organizado por Europa Press en el que el titular de Transportes ha dado a conocer el proyecto. Aunque es "difícil todavía dimensionar" el impacto que tendrá, el regidor parleño ha agradecido a Puente su "apuesta" por la localidad, que supondrá situarla "en el mapa". El alcalde ha aprovechado también la ocasión para dejarle un recado a la Comunidad, asegurando que "ya no le quedan excusas" para llevar el MetroSur hasta la localidad.

La nueva estación, que podría estar lista dentro de 3 años, hará posible que los trenes de alta velocidad transversales norte-sur, en especial los que unen Andalucía y Cataluña, puedan parar en este municipio del sur de la región, permitiendo "desahogar" los tráficos en las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín y ganar tiempos en los trayectos. Esta infraestructura se sumará a la nueva estación de Cercanías Parla Norte, la segunda en la localidad, cuya inauguración está prevista para mediados del próximo año y que también supondrá "un cambio radical" para el municipio, según Jurado.

Pese a la buena acogida por parte del Consistorio de Parla, desde el Ejecutivo regional se han mostrado mucho más escépticos con los anuncios del ministro. "A mí lo que me gustaría es que pasáramos de las ensoñaciones a las realidades", ha señalado su portavoz, Miguel Ángel García Martín, según el cual llevamos "muchísimo tiempo" escuchando a Puente hablar de propuestas para Madrid que "no se concretan en absolutamente nada".

Como ejemplo, el consejero de Presidencia ha mencionado el Cercanías a Navalcarnero, "que no terminar de ejecutarse", o las inversiones "que no llegan" para la mejora de la red en la región ni para el sistema ferroviario del conjunto del país. García Martín se ha referido también a otra cuestión abordada por Puente durante el desayuno - que ha asegurado que el Ministerio está al corriente de pago-, acusándole de "mentir abiertamente" sobre la financiación del Ministerio al Consorcio Regional de Transportes, al que "adeuda 250 millones de euros" del presente ejercicio, 127 de la aportación ordinaria y otros 126 de las ayudas al transporte.

Desde la capital, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado que lo que le "saber es cómo se van a mover los que se bajan en el AVE de Parla hacia la ciudad de Madrid”, dando a entender que obligar a los viajeros a continuar en Cercanías sería “salir de Málaga para meterse en Malagón”. Asimismo, el regidor madrileño ha reclamado al ministro que, "antes de hablar de estaciones nuevas en Parla, acabe el AVE a Barajas". Según el regidor madrileño, eso sí que es "verdaderamente importante", tanto para Madrid como para las localidades de alrededor, pues "supondría que cualquier persona que viva en el entorno de los 200-300 km se ve en hora y media en un aeropuerto internacional con conexiones prácticamente a todo el mundo".

Además del nuevo apeadero en Parla, el Ministerio de Transportes ha anunciado también el incremento de la velocidad en el trayecto Madrid-Barcelona hasta los 350 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir el tiempo de viaje a menos de 2 horas y ampliar la capacidad de la línea; así como una nueva conexión directa con Chamartín desde el este y el sur, alternativo al actual túnel de ancho estándar que la conecta con Atocha.