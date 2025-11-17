Los madrileños mayores de 60 años están de enhorabuena: nueva tarjeta descuento en la capital

Los mayores de la Comunidad de Madrid podrán disfrutar en los próximos meses de nuevas ventajas relacionadas con su edad. En una región donde la esperanza de vida media supera los 86 años, envejecer cada vez es menos difícil gracias a las ayudas prestadas por las administraciones. Para seguir avanzando en este sentido, el Gobierno autonómico ha presentado el Plan de Envejecimiento Activo, una estrategia integral que busca mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.

El elemento estrella del proyecto es el nuevo Carnet Senior, dirigido a madrileños mayores de 60 años. Este documento tendrá un uso y un valor proporcional al Carné Joven, permitiendo a los ancianos de nuestra región acceder a toda una red de recursos públicos y privados desarrollados especialmente para sus necesidades vitales. Cursos, talleres, jornadas formativas, actividades culturales, descuentos... Las opciones a las que tendrá acceso este sector de la población son interminables.

Una inversión de 400 millones de euros

La Comunidad de Madrid ha invertido 400 millones de euros en el programa, en busca de fomentar un envejecimiento saludable. Permitirá tener acceso directo a oficinas de atención ciudadana y a trámites asistenciales, así como para recibir teleasistencia avanzada. Asimismo, la iniciativa ofrecerá cursos y talleres gratuitos en colaboración con numerosos ayuntamientos de la comunidad autónoma, centros de mayores o asociaciones. La brecha digital, el ejercicio o los derechos legales son alguno de los focos de estas actividades.

El proyecto tomará forma definitiva a lo largo de 2026, tras un estudio de las demandas exigidas por miles de madrileños en una consulta pública. Este nuevo Carnet Senior también dará acceso preferente a eventos, jornadas y servicios, y reconocerá a las iniciativas sociales o comerciales que mejor se adapten y trabajen por la integración y el bienestar de este grupo de edad a través de premios anuales.