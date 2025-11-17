Madrid premiará a los coches de dos ocupantes en Navidad con descuentos en estos aparcamientos

En Navidad, los desplazamientos en coche en Madrid se multiplican. Miles y miles de madrileños y turistas hacen uso de sus vehículos durante las vacaciones, complicando la circulación en muchos puntos del entramado de carreteras que conforman la capital. Los atascos, habituales en la ciudad durante todo el año, se recrudecen en estas fechas señaladas. Una vez superada la congestión, los conductores se enfrentan a otro auténtico reto: aparcar su vehículo.

Para intentar facilitar la tarea, la capital cuenta con un buen número de plaza de aparcamiento públicas a lo largo y ancho de su callejero. No obstante, no todos los madrileños pueden costear una tarde en una de ellas. Es por ello que el Ayuntamiento de Madrid ha dispuesto de descuentos especiales en sus parkings durante este periodo navideño. Una medida que tiene como objetivo, además, fomentar la alta ocupación de vehículos, una dinámica que favorece el flujo de tráfico y es beneficiosa para el medio ambiente.

Tres aparcamientos municipales ofrecerán un descuento del 15%

Los aparcamientos de Pedro Zerolo, avenida de Portugal y plaza del Carmen activarán el próximo 1 de diciembre un descuento del 15% en tarificación para vehículos que lleven más de dos ocupantes, una medida con la que el Ayuntamiento quiere reducir el número de desplazamientos en coche privado por la ciudad. La medida concierne un proyecto piloto con Inteligencia Artificial para fomentar la alta ocupación en vehículos y una medida también que contribuye a reducir los desplazamientos del tráfico rodado en vehículo privado.

Dos de estos aparcamientos están gestionados por la Empresa Municipal de Transporte (EMT), el situado en la avenida de Portugal y el de Pedro Zerolo. El de la plaza del Carmen se encuentra en régimen de concierto con Empark.

Así pues, si tienes planeado desplazarte en tu vehículo personal esta Navidad, procura llevar contigo un acompañante. Podría suponerte un buen ahorro de dinero a la hora de aparcar.