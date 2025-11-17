Madrid encara un fuerte descenso de temperaturas esta semana: los termómetros caen en picado

Faltan tan solo 34 días para que el invierno llegue oficialmente al hemisferio norte. El 21 de diciembre, cuatro días antes de Navidad, la estación más gélida del año dará comienzo en España. Si bien Madrid vive desde hace un par de semanas temperaturas más frías, será ahora cuando los valores se aproximen a las marcas clásicas de esta época del año que están por venir. Tras unos últimos días intensos de lluvias, esta caída de los termómetros será protagonista en la capital.

Este lunes, la situación se mantendrá bastante estable en la ciudad. El sol brillará a partir del mediodía, con unas máximas otoñales de trece grados. El martes, más de lo mismo: sol y máximas similares, aunque las temperaturas mínimas ya descenderán cuatro grados, hasta los tres. Un aviso de lo que vendrá en los días siguientes.

Este miércoles, cero grados en Madrid

Al día siguiente, el miércoles, la mínima descenderá hasta los cero grados en la capital. Las máximas, por su parte, no pasarán de los once. El fin de semana el contexto se complicará aún más: los valores no pasarán de los siete grados, y las mínimas se mantendrán en los cero. En muchas zonas cercanas a la Sierra de Madrid, incluso, se registrarán temperaturas bajo cero en la madrugada de este próximo sábado.

En definitiva, un ambiente frío que, eso sí, vendrá compensado por bastante sol durante toda la semana. A excepción del jueves, cuando podrían caer algunas lluvias por la tarde, los cielos se mantendrán bastante despejados.