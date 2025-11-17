Madrid encadena dos años de descenso de condenas a menores frente al incremento nacional

La Comunidad de Madrid registró dos años consecutivos (2023 y 2024) de descenso de condenas a menores tras el importante repunte experimentado en los años tras la pandemia. Si bien en 2023 hubo un descenso generalizado tano en condenas a menores como a adultos en Madrid y en el conjunto de España, en 2024 esos tres indicadores experimentaron de nuevo ascensos, a diferencia de los menores madrileños, según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística.

En 2022, el número de condenas de menores en Madrid alcanzó su máximo con 1.709, tras aumentar un 11,8 % sobre el año anterior. Sin embargo, en 2023 descendieron un 4,7 % y en 2024 un 21,6 % hasta quedar en 1.277. De éstas, un 74,7 % correspondieron a condenados españoles, y un 25,3 % a extranjeros.

Condenados Madrid. / Estadística de condenados (INE)

En su conjunto, en España fueron condenados en 2022 un total de 14.026 menores, un 3,2 % más que el año anterior. En 2023 se experimentó una reducción del 7,1 % y ya el año pasado las condenas repuntaron un 3,6 % hasta las 13.491. De ellas, un 80 % de ciudadanos españoles y el 20 % restante, de extranjeros; pero la tasa por cada 1.000 habitantes fue algo menor del doble en los de nacionalidad extrajera (10,9) que en los españoles (5,8).

Por lo que respecta a las condenas a adultos, 2024 experimentó en Madrid un repunte del 8,6 % hasta las 38.229, tras el descenso del 6,5 % en 2023. De los condenados el año pasado, un 64, 9 % eran españoles, y un 31,1 eran extranjeros.

Condenados España / Estadística de condenados (INE)

La misma secuencia se siguió en el conjunto de España. Durante 2024, las condenas subieron un 9,4 % y alcanzaron las 306.807. Aún así quedaron por debajo de las 308.624 registradas en 2022 tras un aumento del 9,3 %. En el ejercicio intermedio, 2023, hubo un descenso del 9,2 %.

La mayor parte de los adultos condenados en 2024 tenía nacionalidad española (71,4 %). No obstante, atendiendo a la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes, la de los de nacionalidad extranjera (15,7) fue superior en 2,5 veces a la de los españoles (6,2)

Tasa delitos global / Estadística de condenados (INE)

Por lo que respecta a las tasas de condenas por número de habitantes, Madrid ocupó en 2024 las posiciones bajas entre todas las comunidades autónomas. De hecho, tuvo la más baja en menores, con 6,6 por cada mil habitantes, y fue la segunda con menos en adultos, con 9 por cada mil habitantes; solo Galicia tuvo menos: 6.

En términos globales, los delitos más frecuentes en España en 2024 entre adultos fueron los relacionados con la seguridad vial (22,6 % del total), lesiones (17,2 %) y hurtos (16,1 %). En el caso de los menores, las condenas con mayor incidencia fueron por lesiones (31,6 % del total), robos (15,8 %) y amenazas (9,8 %).

Por su parte, el Registro Central de Delincuentes Sexuales inscribió el año pasado 3.936 adultos con condena firme, un 37,3 % más que el año anterior. Los menores condenados fueron 550, con un incremento del 29,7 %. En Madrid se condenó a 607 adultos, un 40,5 % más que el año anterior y un 15,4 % del total nacional; en el caso de los menores, hubo 30 condenas -igual número que en 2023-, lo que representó un 5,45 % del global de España.