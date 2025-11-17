Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

24 heridos en un accidente múltiple entre un autobús y un camión de reparto en la A-6 en Collado Villalba

Este accidente está generando importantes retenciones en la salida de la capital en sentido A Coruña

24 personas resultan heridas en un accidente de autobús en Collado Villalba

24 personas resultan heridas en un accidente de autobús en Collado Villalba

Raquel Serrano

Javier Niño González

Madrid

Veinticuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave y cuatro moderado, en un accidente por alcance entre un camión de reparto, un autobús y una furgoneta, ocurrido en el kilómetro 37,900 de la A-6, a la altura de la localidad madrileña de Collado Villalba. Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 han indicado que el accidente ha tenido lugar en torno a las 8:30 horas en sentido salida de Madrid.

Como consecuencia del alcance han resultado heridos graves el conductor del camión y una pasajera del autobús, que han sido trasladados a hospitales, al igual que otros tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta, con heridas de carácter moderado. Otras 18 personas han sufrido heridas leves y están siendo evaluadas en el lugar del accidente por facultativos del Summa 112.

Este accidente de trafico está generando importantes retenciones en la salida de Madrid en sentido A Coruña. La circulación en la zona permanece muy complicada y desde la DGT se recomienda extremar la precaución mientras continúan las labores de atención y retirada de los vehículos implicados.

TEMAS

