SUCESO EN MADRID
24 heridos en un accidente múltiple entre un autobús y un camión de reparto en la A-6 en Collado Villalba
Este accidente está generando importantes retenciones en la salida de la capital en sentido A Coruña
Veinticuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave y cuatro moderado, en un accidente por alcance entre un camión de reparto, un autobús y una furgoneta, ocurrido en el kilómetro 37,900 de la A-6, a la altura de la localidad madrileña de Collado Villalba. Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 han indicado que el accidente ha tenido lugar en torno a las 8:30 horas en sentido salida de Madrid.
Como consecuencia del alcance han resultado heridos graves el conductor del camión y una pasajera del autobús, que han sido trasladados a hospitales, al igual que otros tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta, con heridas de carácter moderado. Otras 18 personas han sufrido heridas leves y están siendo evaluadas en el lugar del accidente por facultativos del Summa 112.
Este accidente de trafico está generando importantes retenciones en la salida de Madrid en sentido A Coruña. La circulación en la zona permanece muy complicada y desde la DGT se recomienda extremar la precaución mientras continúan las labores de atención y retirada de los vehículos implicados.
