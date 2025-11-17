Ocho divertidos dibujos infantiles iluminarán Madrid esta Navidad: estas son las calles donde se podrán observar

El encendido navideño es, sin duda, una de las citas más esperadas por todos los madrileños y visitantes. Las luces de Navidad de 2025, que llegarán a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos el próximo sábado 22 de noviembre, continúan siendo respetuosas con la sostenibilidad ambiental. Esto se ha conseguido, gracias a más de 13 millones de bombillas tipo led.

En esta ocasión, el bicampeón mundial de rally y el cuatro veces ganador del París-Dakar, Carlos Sainz, será el encargado de encender las luces en una cita que reunirá a los amantes de la Navidad en la Plaza de Cibeles. Lo mejor de todo es que, entre los millones de bombillas, brillarán especialmente las que provienen de la imaginación de los más pequeños.

Ocho divertidos dibujos teñirán de alegría y color las céntricas calles de la Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo. En el entorno de la calle de la Ballesta, también se encenderán las luces premiadas por los niños del año pasado.

Un alumbrado cargado de ilusión

En junio ya se conocieron las creaciones ganadoras de la segunda edición del concurso escolar de dibujo para el diseño de iluminación navideña que el Ayuntamiento de Madrid convocaba en marzo por segundo año consecutivo. Una vez más, alumnos de primero y segundo de Educación Primaria han participado en un certamen que les hace especial ilusión. Y es que pocas cosas se comparan con ver tu propio dibujo lleno de luces en una calle de Madrid.

El jurado ha elegido a los seis ganadores valorando "la expresión de las figuras y emociones relacionadas con la Navidad" y, los niños seleccionados para esta ocasión han sido Martín Troyano Sánchez, del CEIP José Calvo Sotelo; Pablo Soriano Moreno, del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo; Donatto Paolo Rodríguez Morlet, del CEIP Capitán Cortés; Claudia Jiménez Orduño, del Colegio Nuestra Señora de Loreto; Lucía Pedroche Ruiz, del Colegio Centro Cultural Palomeras, y Ámbar Vidal Angiolillo, del Colegio Madres Concepcionistas.

Además de los seis dibujos ganadores, el Ayuntamiento ha reconocido con una mención especial los dos dibujos enviados fuera de concurso por alumnos de tercero de primaria con síndrome de Down del Colegio de Educación Especial María Corredentora.