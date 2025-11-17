Madrid recibirá 22.007 millones de euros de entregas a cuenta en 2026 tras el aumento anunciado por Montero

La Comunidad de Madrid recibirá finalmente 22.007 millones de euros en entregas a cuenta en 2026 tras el aumento anunciado hoy por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid. Se trata, detalla el Ministerio de Hacienda, de la cantidad más alta que se ha transferido nunca a la región y supone un 7,3% más que en 2025.

La cifra supera los algo más de 21.900 millones que se habían anunciado a finales de julio, con lo que se eleva . A ello, aseguran desde el ministerio, hay que sumar la previsión de liquidación de 2024, lo que en el caso de la Comunidad de Madrid elevaría la cifra total a 23.153 millones de euros.

El aumento, afirman desde Hacienda, "reitera las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Ejecutivo". Desde la Comunidad de Madrid se señala, no obstante, que ese es el dinero que le corresponde en aplicación del sistema. "No es ninguna prebenda", trasladan fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Ejecutivo de Ayuso.

Las entregas a cuenta son los fondos que reciben de manera adelantada las comunidades autónomas del sistema de financiación para costear los servicios cuyas competencias tienen a cargo. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy, Montero ha informado de un aumento de estas cuantías respecto a las que se habían anunciado en julio y con las que las comunidades han elaborado sus proyectos de Presupuestos para 2026.

En concreto, Montero ha apuntado que para el conjunto de todas las autonomías serán finalmente de 157.730 millones frente a los 156.990 millones de euros que se previeron en julio. Si a la cantidad se le añade la previsión de liquidación de 2024 la suma alcanza los 170.300 millones de euros. La revisión al alza ha sido posible, aseguran en Hacienda, "por el buen comportamiento de la economía española".