Conoce los rincones indispensables del centro de Madrid en tan solo una hora: no te pierdas esta ruta

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa destinada a animar a los ciudadanos a conocer y disfrutar la capital de manera sostenible. En suma, el Consistorio ha diseñado seis rutas para recorrer Madrid a pie, visitando algunos de sus lugares más representativos. Todas ellas tienen un punto de conexión común: la Puerta del Sol.

El proyecto destaca que Madrid es la capital europea donde más desplazamientos se realizan caminando. Cada año, el 28% de los trayectos efectuados en días laborables se hacen a pie, lo que supone 3,7 millones de un total de 13 millones de desplazamientos. Con la Estrategia Madrid 360, el Consistorio busca impulsar la movilidad sostenible mediante Anda Madrid, una propuesta creada para redescubrir la ciudad a través del paseo.

Una de las principales arterias de Madrid, en una hora

Si vas a pasar unos pocos días en Madrid y quieres conocer lo indispensable, o si eres uno de esos madrileños que no se cansa de disfrutar de las maravillas de esta ciudad, quédate atento a conocer esta ruta. Como ocurre con el resto de itinerarios propuestos en Anda Madrid, el recorrido dará comienzo en la Puerta del Sol, donde podemos hacer parada en alguna tienda de la calle Preciados, o en Casa Labra, un rincón histórico de la capital para disfrutar de una buena caña con bravas.

Una vez hayamos cogido fuerzas, caminaremos un kilómetro hasta la plaza de Cibeles. Allí podemos entrar a echar un vistazo al edificio obra de Antonio Palacios, hoy sede del Ayuntamiento de Madrid. La Casa de América, en la acera de enfrente, también es un buen punto para tomarse un descanso. Subiendo un poco más, a tan solo 300 metros, encontramos imponente la Puerta de Alcalá, donde tomarnos una fotografía frente a ella es obligación si no somos de Madrid.

Este itinerario, que recorre la calle Alcalá desde el kilómetro cero, nos conducirá a uno de los templos del deporte y la música de Madrid: el Movistar Arena. Si es día de concierto o partido, podremos disfrutar durante un rato del ambiente en sus aledaños. Y, por qué no, tomarnos una segunda caña en alguno de los bares de Goya. Finalmente, caminando unos veinte minutos más, alcanzaremos nuestro destino: la plaza de toros de Ventas, el epicentro del toreo en España. Allí, antes de iniciar el regreso a casa o a nuestro hotel, podremos desplazarnos a su Patio de Caballos y disfrutar de un recorrido por la historia de este mundo, a través del Museo Taurino.