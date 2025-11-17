Cibeles estrenará un videomapping para dar el pistoletazo de salida al encendido navideño de Madrid

El encendido de las luces de Navidad de este año tendrá previa. Antes del gran día, cuando Carlos Sainz apretará el botón, el Ayuntamiento de Madrid inaugurará este lunes un gran videomapping que convertirá la fachada del palacio de Cibeles en un espectáculo inmersivo de luz y sonido.

La pieza, titulada 'La energía de la Navidad', es una colaboración con Endesa y propone, en palabras del Consistorio, un “cuento contemporáneo” donde la luz que" nace en los hogares madrileños se expande por toda la ciudad".

La producción ha sido concebida por un equipo de 25 creativos y desplegará un dispositivo técnico de más de 150 personas, apoyado en 14 proyectores de última generación que suman más de medio millón de lúmenes.

La propuesta mezcla 3D e inteligencia artificial para generar texturas hiperrealistas, sincronizadas milimétricamente con la banda sonora y la rítmica del montaje, con el objetivo de ofrecer una experiencia “clara, sorprendente y emocionante”, explica la nota del Gobierno municipal.

Cinco días después, llegará el acto principal: el alcalde José Luis Martínez-Almeida y el bicampeón del mundo de rally, Carlos Sainz, accionarán el pulsador que pondrá en marcha el alumbrado navideño de la capital. Este año, el encendido activará más de 13 millones de bombillas LED repartidas por más de 240 emplazamientos en los 21 distritos, con diversas novedades de diseño.