Bomberos de Alcorcón afrontan un reto de 24 horas para que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad

Siete bomberos de Alcorcón se enfrentarán el próximo 12 de diciembre a un exigente reto deportivo solidario de 24 horas con un objetivo muy especial: recaudar donaciones para que estas fiestas todos los niños del municipio reciban un regalo de Navidad.

La iniciativa, denominada Guardia Solidaria, arrancará a las 12:00 horas del 12 de diciembre en el Centro Unificado de Seguridad (CUS), sede del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón, y finalizará a la misma hora del día siguiente. Durante un día completo, los participantes se turnarán sin descanso para ascender y descender las siete plantas de la torre de maniobras.

Un desafío físico extremo: 10.000 metros de ascenso con 30 kilos de equipación

Para completar este desafío, los bomberos utilizarán su equipación profesional completa —botas, cubrepantalón, chaquetón, guantes, casco y equipo de respiración autónomo— lo que supone cargar 30 kilos adicionales. La meta es alcanzar 10.000 metros de ascenso positivo en 24 horas, equivalentes a 480 subidas y bajadas de la torre.

El evento podrá seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales del Cuerpo de Bomberos:

Instagram: @adcbomberosalcorcon

X (Twitter): @alcorconbombero

Donaciones abiertas

Las donaciones pueden realizarse ya mediante la plataforma GoFundMe (buscar Guardia Solidaria). Quienes colaboren económicamente tendrán la opción de acompañar a los bomberos en alguno de los relevos del reto.

La recaudación se destinará íntegramente a la compra de juguetes para la campaña Padrinos y Madrinas Reales de la asociación PAMA, dedicada a mejorar las condiciones de vida de menores en situación vulnerable en Alcorcón.

Entrega de regalos el 3 de enero

El proyecto culminará el 3 de enero, día en que se entregarán todos los regalos obtenidos gracias a esta iniciativa solidaria. El concejal de Seguridad de Alcorcón, David López, ha destacado que “este tipo de iniciativas son un halo de esperanza y sirven para construir una comunidad más justa, empática y unida”.