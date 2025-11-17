SOLIDARIDAD
Bomberos de Alcorcón afrontan un reto de 24 horas para que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad
Siete bomberos subirán 10.000 metros con 30 kilos de equipación para recaudar fondos destinados a juguetes navideños
EP
Siete bomberos de Alcorcón se enfrentarán el próximo 12 de diciembre a un exigente reto deportivo solidario de 24 horas con un objetivo muy especial: recaudar donaciones para que estas fiestas todos los niños del municipio reciban un regalo de Navidad.
La iniciativa, denominada Guardia Solidaria, arrancará a las 12:00 horas del 12 de diciembre en el Centro Unificado de Seguridad (CUS), sede del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón, y finalizará a la misma hora del día siguiente. Durante un día completo, los participantes se turnarán sin descanso para ascender y descender las siete plantas de la torre de maniobras.
Un desafío físico extremo: 10.000 metros de ascenso con 30 kilos de equipación
Para completar este desafío, los bomberos utilizarán su equipación profesional completa —botas, cubrepantalón, chaquetón, guantes, casco y equipo de respiración autónomo— lo que supone cargar 30 kilos adicionales. La meta es alcanzar 10.000 metros de ascenso positivo en 24 horas, equivalentes a 480 subidas y bajadas de la torre.
El evento podrá seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales del Cuerpo de Bomberos:
- Instagram: @adcbomberosalcorcon
- X (Twitter): @alcorconbombero
Donaciones abiertas
Las donaciones pueden realizarse ya mediante la plataforma GoFundMe (buscar Guardia Solidaria). Quienes colaboren económicamente tendrán la opción de acompañar a los bomberos en alguno de los relevos del reto.
La recaudación se destinará íntegramente a la compra de juguetes para la campaña Padrinos y Madrinas Reales de la asociación PAMA, dedicada a mejorar las condiciones de vida de menores en situación vulnerable en Alcorcón.
Entrega de regalos el 3 de enero
El proyecto culminará el 3 de enero, día en que se entregarán todos los regalos obtenidos gracias a esta iniciativa solidaria. El concejal de Seguridad de Alcorcón, David López, ha destacado que “este tipo de iniciativas son un halo de esperanza y sirven para construir una comunidad más justa, empática y unida”.
- Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
- Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
- De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación
- El Gobierno de Ayuso defiende que las universidades están 'perfectamente financiadas' y señala a la Complutense: 'Contrató más de lo que se debía
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- Los vecinos de Colonia San Carlos se niegan a ser desalojados: 'Llevo 73 años pagando, no soy ninguna okupa
- Nueva cacerolada en Las Águilas para solicitar una estación de Metro: 'Tardamos 50 minutos en llegar al centro
- El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis