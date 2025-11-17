Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOLIDARIDAD

Bomberos de Alcorcón afrontan un reto de 24 horas para que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad

Siete bomberos subirán 10.000 metros con 30 kilos de equipación para recaudar fondos destinados a juguetes navideños

Siete Bomberos de Alcorcón ascenderán siete plantas durante 24 horas seguidas para animar a donar juguetes

Siete Bomberos de Alcorcón ascenderán siete plantas durante 24 horas seguidas para animar a donar juguetes / AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

EP

MADRID

Siete bomberos de Alcorcón se enfrentarán el próximo 12 de diciembre a un exigente reto deportivo solidario de 24 horas con un objetivo muy especial: recaudar donaciones para que estas fiestas todos los niños del municipio reciban un regalo de Navidad.

La iniciativa, denominada Guardia Solidaria, arrancará a las 12:00 horas del 12 de diciembre en el Centro Unificado de Seguridad (CUS), sede del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón, y finalizará a la misma hora del día siguiente. Durante un día completo, los participantes se turnarán sin descanso para ascender y descender las siete plantas de la torre de maniobras.

Un desafío físico extremo: 10.000 metros de ascenso con 30 kilos de equipación

Para completar este desafío, los bomberos utilizarán su equipación profesional completa —botas, cubrepantalón, chaquetón, guantes, casco y equipo de respiración autónomo— lo que supone cargar 30 kilos adicionales. La meta es alcanzar 10.000 metros de ascenso positivo en 24 horas, equivalentes a 480 subidas y bajadas de la torre.

El evento podrá seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales del Cuerpo de Bomberos:

  • Instagram: @adcbomberosalcorcon
  • X (Twitter): @alcorconbombero

Donaciones abiertas

Las donaciones pueden realizarse ya mediante la plataforma GoFundMe (buscar Guardia Solidaria). Quienes colaboren económicamente tendrán la opción de acompañar a los bomberos en alguno de los relevos del reto.

La recaudación se destinará íntegramente a la compra de juguetes para la campaña Padrinos y Madrinas Reales de la asociación PAMA, dedicada a mejorar las condiciones de vida de menores en situación vulnerable en Alcorcón.

Entrega de regalos el 3 de enero

El proyecto culminará el 3 de enero, día en que se entregarán todos los regalos obtenidos gracias a esta iniciativa solidaria. El concejal de Seguridad de Alcorcón, David López, ha destacado que “este tipo de iniciativas son un halo de esperanza y sirven para construir una comunidad más justa, empática y unida”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL