Activistas ambientales irrumpen en las oficinas de Indra en Madrid para denunciar la "multimillonaria" inversión militar

Más de un centenar de activistas ambientales del colectivo Rebelión o Extinción han irrumpido este lunes en las oficinas de Indra en Madrid, ubicadas en el barrio de San Blas, para denunciar la inversión "multimillonaria" en la industria militar y pedir que ese dinero se destine a políticas climáticas y sociales.

Bajo el lema "El rearme nos cuesta la vida" o "Aquí se carga la maquinaria de la muerte", los manifestantes, algunos vestidos como ejecutivos, han accedido a las oficinas para desplegar las pancartas con los reclamos y arrojar pintura roja en representación de "la sangre de las personas asesinadas por la industria militar".

Esta acción, en la que también se han colocado dos misiles en la entrada con la leyenda "Trayendo la guerra de vuelta", se ha realizado mientras se celebra la COP30 en Belém (Brasil) para denunciar que "la temperatura global ya ha superado el límite de 1,5 ºC del Acuerdo de París".

El colectivo ha recordado que las emisiones no solo no han bajado, sino que han seguido aumentando con consecuencias como la dana de Valencia en 2024 o los incendios forestales de 2025.

Según han explicado portavoces de la organización, las inversiones en la industria militar representan un 5,5% de las emisiones globales, por lo que han enfocado su intervención en Indra, acusada de beneficiarse con 14.000 millones de euros del Plan ReArm Europe de la Unión Europea.

También han manifestado su postura en contra de la militarización de Estados como Sudán, Yemen o Palestina, entre otros, a tiempo de asegurar que "la inversión militar solo va a traer más muertes y destrucción de ecosistemas”.

Rebelión o Extinción ha instado a la sociedad a rebelarse "contra un sistema que le ha declarado abiertamente la guerra a la vida" y ha exigido que se priorice la vida por encima del beneficio económico mediante asambleas ciudadanas permanentes y vinculantes.