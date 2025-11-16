Washington Commanders - Miami Dolphins, en directo: primer partido de la historia de la NFL en el Santiago Bernabéu

La NFL llega a Madrid este fin de semana para disputar el encuentro entre Miami Dolphins y Washington Commanders (15:30 horas). El emplazamiento elegido por la organización para acoger el evento ha sido el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. La capital acoge con los brazos abiertos el primer partido de la historia de la NFL bajo territorio español. Madrid se ha convertido en un entorno estratégico para la expansión de la competición en nuestro país, con una cultura deportiva imparable y un interés que crece a pasos agigantados alrededor de la competición.

Los Washington Commanders ocupan el tercer puesto en la división Este de la Conferencia Nacional, muy por debajo de los líderes, los Philadelphia Eagles (7-2). Vienen de una racha de cinco derrotas consecutivas, lo que evidencia las dificultades que está teniendo el equipo en el arranque de temporada. Una victoria en un escenario global como el Bernabéu podría ser, más que un impulso clasificatorio, un importante impulso moral para el equipo y su estructura.

Mientras tanto, los Miami Dolphins, que ejercen como locales en el NFL Madrid Game ocupan el tercer puesto en la división Este de la Conferencia Americana, detrás de los New England Patriots (8-2) y los Buffalo Bills (6-3). Vienen de conseguir una victoria ante los Bills (13-30), lo que les da un pequeño empujón de moral tras un inicio muy complicado (llegaron a estar 1-5). Buscan un punto de inflexión para revertir una temporada que comenzó con muchas dificultades y está lejos de las expectativas de Playoffs.

PREVIA NFL MADRID GAME Tras Reino Unido, Alemania, México, Brasil e Irlanda, se convertirá en el sexto país del mundo en acoger un encuentro oficial de la temporada regular de la NFL. El Santiago Bernabéu acoge este primer encuentro. Un estadio que se ha visto sometido a algún ajuste de cara a la celebración del evento. El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL

En cambio, el equipo dirigido por Dan Quinn ha hecho uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

PREVIA NFL MADRID GAME La franquicia de Miami se ha ejercitado en el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, durante la semana previa al partido. Los Miami Dolphins se 'bunkerizan' en el Metropolitano y McDaniel se rinde a Simeone: "Es el mejor en lo suyo"

Así luce el Santiago Bernabéu a falta de media hora para el comienzo del partido.