GASTRONOMÍA
Último día de la 12ª Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada con 100 expositores
El Ayuntamiento ha señalado que el evento se desarrollará hasta las 14 horas el domingo, con degustaciones y catas de aceites de oliva virgen extra de la primera cosecha en la provincia de Jaén
EP
La plaza de la Constitución de Fuenlabrada ha sido escenario hasta este domingo de la celebración de la 12ª edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén con cerca de cien expositores y una programación de actividades centradas en los aceites tempranos de la región andaluza.
En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que el evento se desarrollará hasta las 14 horas el domingo, con degustaciones y catas de aceites de oliva virgen extra de la primera cosecha en la provincia de Jaén.
Además de aceite, los asistentes podrán adquirir productos cosméticos y de artesanía derivados del olivar y el aceite de oliva. También se ofrecerá información turística de la provincia.
Durante toda la jornada se desarrollarán distintos talleres en torno al proceso de producción del AOVE y talleres de artesanía. Además, la Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada y el flamenco de Carmen Álvarez pondrán el toque musical a la feria, con actuaciones los tres días.
