"Torrejón es donde se almacena un mayor número de expedientes ovni en cajas fuertes": J.J. Benítez apunta a los archivos de Madrid en su nuevo libro 'Están aquí'

El periodista y escritor Juanjo (J. J.) Benítez denuncia y critica en su nuevo libro, 'Están aquí' (Planeta), que las cúpulas militares ocultan información sobre la existencia de los ovnis, y pide a Estados Unidos que muestre la "nave que se estrelló en Roswell en 1947" y saque a las "cuatro criaturas que tienen en formol".

J.J. Benítez regresa con 'Están aquí', un libro sobre secretos militares y ovnis. / Cedida

Pregunta. ¿Qué lo hace diferente a sus anteriores investigaciones como materia reservada?

Respuesta. 'Están aquí' es un libro evidentemente peligroso para mí porque lo que hago es una denuncia del ocultamiento sistemático de los militares, de las cúpulas militares sobre el fenómeno ovni en todo el mundo. No es únicamente un problema ruso o norteamericano. La OTAN y todos los países civilizados tienen desde hace casi 80 años el objetivo de ocultar sistemáticamente los casos importantes de ovnis. Fundamentalmente lo que quiero es que la gente sepa y compruebe con documentos, con testimonios, etcétera, lo que está pasando.

P. ¿Cuándo empezó a sospechar que no se estaba contando toda la verdad sobre los ovnis?

R. Yo empecé la investigación del fenómeno ovni en el año 72 y al poco yo me di cuenta por los testimonios que estaba recogiendo de que los militares, los pilotos militares, por ejemplo, estaban ocultando cómo y cuándo salían con los aviones, con las cazas, a perseguir a estos objetos, a estas naves. Eso me di cuenta a los pocos meses.

P. ¿Qué tipo de documentos o testimonios ha conseguido en esta nueva investigación que nunca había podido revelar antes?

R. Hay documentos escritos, fotos, vídeos y, lo más importante para mí, el testimonio hablado de las personas. De los militares que te cuentan cómo se han encontrado con estas naves, con los tripulantes, cómo han disparado contra esos objetos. Los secretos militares y la verdad oculta.

P. ¿Y qué espera que el lector sienta al llegar al final del libro, que usted describe como de infarto?

R. Espero que la gente que lea el libro termine irritadísima. Porque le han ocultado sistemáticamente información durante muchos años, y sin embargo tenemos que seguir pagando impuestos. Nos han mentido y nos siguen mintiendo.

P. En el libro habla de las mentiras de las cúpulas militares. ¿Por qué cree que los gobiernos siguen ocultando información sobre los ovnis?

R. Yo no creo que sean los gobiernos, es decir, los políticos no se preocupan de este tema ni les interesa. Son las cúpulas militares de todo el mundo los que conocen el tema, repito, desde la Segunda Guerra Mundial y lo ocultan porque les ponen en un serio compromiso de cara al contribuyente. Están ocultando información porque estos militares no tienen la capacidad de defensa ante unas naves que violan los espacios aéreos constantemente y eso significa pues que el contribuyente puede pedirles explicaciones y ante esa situación lo mejor es que no digan nada y que lo oculten.

P. Como uno de los investigadores más veteranos en el fenómeno ovni, ¿qué cree que aún ocultan los informes militares, incluso después de las desclasificaciones en España y en Estados Unidos?

R. Todas las desclasificaciones han sido una tomadura de pelo. No nos han facilitado los casos importantes y los casos que nos han facilitado están mutilados, censurados o corregidos de acuerdo a sus propios intereses. Entonces lo que nos ocultan son naves estrelladas, criaturas que iban dentro de esas naves que seguramente están en bases de alta seguridad.

P. ¿Cree que estamos más cerca de una revelación oficial sobre la existencia de vida extraterrestre?

R. No, no lo creo en absoluto, ni a medio ni a largo plazo.

P. Muchos de los archivos españoles pasaron por despachos en Madrid. ¿Descubrió algo sorprendente en los archivos o bases madrileñas?

R. Sí. He descubierto algunos casos de los que teníamos conocimiento, otros no teníamos ni idea, pero expedientes completos donde se habla de la participación de pilotos de combate en la persecución de estas naves, de cómo han disparado contra ellos, de cómo ha habido encuentros con los tripulantes.

P. ¿Y algún caso de Madrid en concreto que haya encontrado?

R. En Madrid hay un caso muy interesante el 1 de junio del 67. En la zona de San José de Valderas se han fotografiado claramente unos objetos y se hicieron los análisis pertinentes de las fotos. Se sabe que son fotos auténticas y lo más asombroso es que ese avistamiento el 1 de junio del 67 estaba previamente programado.

P. ¿Qué papel tuvo la base aérea de Torrejón de Ardoz en sus investigaciones?

R. La base de Torrejón es el lugar donde se almacena un mayor número de expedientes ovni en cajas fuertes, aunque también hay otros muchos expedientes en el Cuartel General del Aire en Moncloa.

P. Si los ovnis están aquí, ¿también han estado sobrevolando el cielo de la capital?

R. Sí, en Madrid hay muchos casos, desde hace mucho tiempo, de gente que ha visto esas naves, que han visto los aviones persiguiendo a esos objetos, en Madrid hay muchísimos casos, muchos.

P. Y por último, si ellos están aquí, ¿qué cree que esperan de nosotros?

R. Yo creo que no esperan nada, porque nos conocen muy bien y saben que somos una sociedad enferma.