Puente de Vallecas quiere proteger y rehabilitar los mojones de la Albufera que marcaban la antigua N-III

Puente de Vallecas quiere proteger, rehabilitar y poner en valor los mojones de la avenida de la Alfubera que marcaban los kilómetros 5 y 6 de la antigua N-III, luego denominada M-300, la carretera que unía Madrid con Vallecas.

En el último Pleno del distrito se aprobó por unanimidad esta proposición de Más Madrid, una puesta en valor de los hitos kilométricos "como patrimonio histórico cultural de los pueblos anexionados a la ciudad de Madrid".

Vallecas --como municipio independiente y que incluía los hoy dos distritos, Puente y Villa--, se anexionaba a Madrid va a hacer 75 años, el 22 de diciembre de 1950, para dar respuesta a las demandas de vivienda e industria. Su origen como municipio independiente sigue dejando huella en su vecindad, con un fuerte sentimiento de identidad como vallecanos.