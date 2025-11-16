Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puente de Vallecas quiere proteger y rehabilitar los mojones de la Albufera que marcaban la antigua N-III

Para velar por "el patrimonio histórico cultural de los pueblos anexionados a Madrid", como sucedió con Vallecas hace 75 años

Sede de la Junta Municipal de Puente de Vallecas.

Sede de la Junta Municipal de Puente de Vallecas. / Ayuntamiento de Madrid

EP

Madrid

Puente de Vallecas quiere proteger, rehabilitar y poner en valor los mojones de la avenida de la Alfubera que marcaban los kilómetros 5 y 6 de la antigua N-III, luego denominada M-300, la carretera que unía Madrid con Vallecas.

En el último Pleno del distrito se aprobó por unanimidad esta proposición de Más Madrid, una puesta en valor de los hitos kilométricos "como patrimonio histórico cultural de los pueblos anexionados a la ciudad de Madrid".

Vallecas --como municipio independiente y que incluía los hoy dos distritos, Puente y Villa--, se anexionaba a Madrid va a hacer 75 años, el 22 de diciembre de 1950, para dar respuesta a las demandas de vivienda e industria. Su origen como municipio independiente sigue dejando huella en su vecindad, con un fuerte sentimiento de identidad como vallecanos.

