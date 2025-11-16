Cómo la llegada de la NFL puede cambiar el rumbo de Madrid Bravos: "Que se sepa que en España también se juega al fútbol americano"

La NFL desembarca en Madrid este domingo 16 de noviembre. Por primera vez, la competición norteamericana jugará uno de sus partidos de temporada regular en el estadio Santiago Bernabéu. Los Miami Dolphins, que ejercen como locales en la capital de España, y los Washington Commanders serán los dos equipos partícipes de este evento sin precedentes. La comunidad de football en España espera con ansia el arranque del encuentro, sobre todo desde Madrid Bravos, franquicia de fútbol americano que participa en la European League of Football, máxima competición continental.

El 19 de mayo de 2023 se anunció el nacimiento de esta joven franquicia. Una que comenzó a tomar forma en la cabeza de Jaime y José Martín allá por 2021, cuando estos dos hermanos vieran la oportunidad de dar vida a este proyecto a nivel europeo. A día de hoy, Madrid Bravos forma parte de una liga compuesta de 16 equipos. Ahora, la idea es seguir creciendo. Tras un largo período de reuniones y acuerdos, consiguieron desarrollar la segunda franquicia en España, debido a que en aquel entonces ya existía Barcelona Dragons. Y quien ahora forma parte de esta ilusión, ideada por los hermanos Martín, es Carlos España, offesnive tackle de los Madrid Bravos en la actualidad.

El fútbol americano, un viejo 'desconocido'

Un joven que no lo tuvo nada fácil en sus comienzos en esto del fútbol americano. "Durante toda mi vida he jugado deportes de equipo. He hecho fútbol, baloncesto... Luego probé los deportes de contacto. Empecé jugando al rugby seis años. Y un compañero que también juega para Bravos me dijo: 'Oye, vente a probar fútbol americano. Está bastante bien'. Y yo le decía: 'El fútbol americano en España es un desconocido'. Una vez te adentras, empiezas a descubrir lo técnico que es, lo duro que es, el contacto que hay... Y cuando eres una persona que le gusta el contacto te terminas enamorando", cuenta Carlos España a este periódico. El europeo no era un mercado excesivamente amplio a comienzos de siglo, pero la situación ha cambiado de forma sustancial. Un estudio de la NFL reveló que España tiene un crecimiento potencial que puede alcanzar "los 11 millones de consumidores directos e indirectos", pese a que en tiempos pasados no se trataba de un deporte consumido por la comunidad española.

Tras Reino Unido, Alemania, México, Brasil e Irlanda, se convertirá en el sexto país del mundo en acoger un encuentro oficial de la temporada regular de la NFL. "La NFL tiene expectativas muy altas sobre su desembarco en el país. Al salir las entradas hubo 700.000 dispositivos tratando de comprarlas. Hay muchísimas ganas, lo notamos", confesaba Rafa De los Santos, director de NFL en España, en una entrevista concedida a AS en la semana previa al partido.

"Es muy fácil enamorarse de este deporte. En cuanto ves los golpes, la carrera de 50 yardas que se hace algún jugador... Muchos niños quedan alucinados con todo eso. Entonces, creo que eventos como estos pueden impulsar directamente que empiecen a practicarlo y subir el nivel en España.", cuenta el jugador de OL de los Madrid Bravos.

En este proceso, también ha influido la presencia de una franquicia que cada fin de semana disputa sus partidos en el histórico Estadio de Vallehermoso. Madrid como ciudad es símbolo de atracción. Por medio de este equipo, los aficionados al fútbol americano han encontrado una vía de acceso y de seguimiento que hasta la fecha tan solo habían podido seguir por la televisión. Y, sin duda, la llegada de la competición por antonomasia ha contribuido en el impulso de los Bravos.

"Este año el club ha incrementado el nivel. Tuvimos una charla a final de temporada en la que nos pidieron subir un escalón más con la preparación física. Y yo creo que este año lo podemos hacer mejor. Bravos lleva dos años entrando en playoffs, o sea que eso ya es un logro para una franquicia realmente joven. Con Dave Warner, coordinador ofensivo, creo que podemos hacer cosas bastante chulas e intentar ir a por ese anillo este año", confiesa.

La NFL y el impulso de Madrid Bravos

Ahora, la llegada de la NFL a Madrid ayudará a potenciar un deporte que aún se encuentra en pleno crecimiento a nivel nacional. "España es uno de los países que forma parte de la European League Football (ELF). El partido ayudará a investigar más sobre el fútbol americano. Por mera curiosidad. Solo por eso tenemos grandes opciones de enganchar al público a este deporte. Va a ser un impulso para que la gente empiece a ir a los campos...", comenta. "Ya no solo de Bravos, que batió el récord de asistencia la temporada pasada, sino de otros muchos equipos. El ambiente que estamos sintiendo estos últimos meses es espectacular. Salir al campo y no poder escuchar a tus compañeros a causa del ruido que hay en el estadio es tremendo. Y la verdad que esto no ha hecho más que empezar", añade el jugador español.

Durante la semana previa al partido, se han desarrollado una serie de eventos por toda la ciudad, donde los Madrid Bravos han jugado un papel especial como embajadores. Jugadores y cuerpo técnico de la plantilla han hecho acto de presencia. Ya en la jornada del lunes, formaron parte de la kick-off party. El miércoles fue turno para disfrutar de un quiz de la mano de Yago Rivero, jugador de Bravos. Y en las jornadas del jueves y viernes el equipo se pasó por las fan zones habilitadas en la ciudad. "La llegada de la NFL ha provocado un impacto tremendo. Esta campaña de marketing también ayuda a la gente a ver que hay fútbol para todos", cuenta España.

En esta faceta, la NFL ha organizado una jornada de partidos en los que la NFL Academy se medirá a Madrid Bravos y Friendship Bowl Academy de México. Una oportunidad de oro para mostrarse a los aficionados. "Que se sepa que en España también se juega al fútbol americano y, sobre todo, que lleguen chavales con la idea de practicar este deporte, porque las canteras juegan un papel fundamental en el crecimiento. Entonces, a mayor inversión en cantera, mayor talento habrá en España", confiesa el joven jugador, que afirma estar este domingo en el Santiago Bernabéu para que "Madrid sea capital del football por un día".