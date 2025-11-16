Último día de puertas abiertas del Archivo Regional para celebrar la Semana de la Ciencia en Madrid

La Comunidad de Madrid abrió las puertas del Archivo Regional para celebrar la 25ª edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación, con un programa de visitas guiadas y talleres de paleografía y caligrafía que se desarrollan hasta este domingo en el Complejo Cultural El Águila.

Estas actividades, de carácter gratuito, han requerido inscripción previa a través del Portal de Archivos, según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Estas visitas permiten conocer uno de los centros archivísticos "más relevantes de España, tanto por la riqueza de sus fondos documentales como por su singular valor arquitectónico".

En el espacio ZonArchivos, los visitantes pueden ver una selección de documentos destacados que se conservan en el centro, desde los generados por la extinta Diputación Provincial de Madrid hasta otros que se remontan al siglo XIV.

También se exhiben fondos de archivos privados como los del fotógrafo Pablo Pérez Mínguez o los del filósofo, jurista e historiador Juan Donoso Cortés.

'La Ciencia del trazo: paleografía y caligrafía con manuscritos originales de los Siglos de Oro' es uno de los talleres que analiza distintos tipos de escrituras notariales fechadas entre los siglos XVI y XVII para descubrir sus diferentes morfologías y características gráficas.