MEJORAS EN EL TRANSPORTE
Madrid invertirá 10,6 millones en repuestos para los trenes de Metro
La medida busca asegurar el mantenimiento, la seguridad y el cumplimiento de horarios en cinco líneas.
La Comunidad de Madrid invertirá 10,6 millones de euros en la adquisición de repuestos destinados al mantenimiento de los trenes de Metro de las series 7.000 y 9.000, que operan actualmente en las líneas 7, 9, 10, 11 y 12. El Consejo de Gobierno fue informado este miércoles de la propuesta de adjudicación del contrato, que tendrá una vigencia de cinco años o hasta completar el suministro.
En total, se incorporarán 1.700 nuevas piezas, entre ellas dos ventiladores de resistencia de freno, diez reactancias de filtro de red, 90 cerraduras y 1.644 suspensiones secundarias completas. La planificación responde al número de revisiones programadas, las necesidades de cada tipo de unidad y el consumo histórico de estos componentes.
Los repuestos se instalarán en las próximas operaciones de mantenimiento, consideradas esenciales para garantizar la seguridad, fiabilidad y eficiencia del servicio. Según la Administración regional, estas actuaciones contribuirán a mejorar la disponibilidad de los trenes y facilitarán el cumplimiento de los horarios en las líneas que utilizan estos modelos.
En paralelo, la Comunidad de Madrid avanza en la incorporación de 88 nuevos trenes, actualmente en fase de fabricación, que se destinarán a las líneas 6 y 1, las más utilizadas de la red. Estos convoyes ofrecerán hasta un 17 % más de capacidad y permitirán incrementar la velocidad de operación hasta un 33 %.
- Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
- Nueva cacerolada en Las Águilas para solicitar una estación de Metro: 'Tardamos 50 minutos en llegar al centro
- De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación
- Toledo disfrutará de 49 días de luces, la Navidad más larga de su historia: ¿cuándo será el encendido?
- Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis
- Hallan a una pareja muerta con signos de violencia en un chalet de Alpedrete