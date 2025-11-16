Madrid invertirá 10,6 millones en repuestos para los trenes de Metro

La Comunidad de Madrid invertirá 10,6 millones de euros en la adquisición de repuestos destinados al mantenimiento de los trenes de Metro de las series 7.000 y 9.000, que operan actualmente en las líneas 7, 9, 10, 11 y 12. El Consejo de Gobierno fue informado este miércoles de la propuesta de adjudicación del contrato, que tendrá una vigencia de cinco años o hasta completar el suministro.

En total, se incorporarán 1.700 nuevas piezas, entre ellas dos ventiladores de resistencia de freno, diez reactancias de filtro de red, 90 cerraduras y 1.644 suspensiones secundarias completas. La planificación responde al número de revisiones programadas, las necesidades de cada tipo de unidad y el consumo histórico de estos componentes.

Los repuestos se instalarán en las próximas operaciones de mantenimiento, consideradas esenciales para garantizar la seguridad, fiabilidad y eficiencia del servicio. Según la Administración regional, estas actuaciones contribuirán a mejorar la disponibilidad de los trenes y facilitarán el cumplimiento de los horarios en las líneas que utilizan estos modelos.

En paralelo, la Comunidad de Madrid avanza en la incorporación de 88 nuevos trenes, actualmente en fase de fabricación, que se destinarán a las líneas 6 y 1, las más utilizadas de la red. Estos convoyes ofrecerán hasta un 17 % más de capacidad y permitirán incrementar la velocidad de operación hasta un 33 %.