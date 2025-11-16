Madrid espera la decisión del Gobierno sobre las bonificaciones del transporte en 2026: "Tenemos los escenarios preparados"

La Comunidad de Madrid está a la espera de que el Gobierno central defina qué ocurrirá en 2026 con las bonificaciones aplicadas a las tarifas del transporte público. La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez condicionará los precios de los diferentes títulos del sistema madrileño, aunque el Gobierno regional afirma tener previstas todas las posibilidades en el proyecto de presupuestos autonómicos. "Nosotros tenemos los escenarios preparados y está previsto en nuestros presupuestos". explicó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en una entrevista con Europa Press.

Tarifas vigentes y reparto de subvenciones

Las tarifas actuales entraron en vigor el pasado 1 de julio, una vez concluido el periodo de ayudas extraordinarias que se aplicó desde 2022 como respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania y que llegaron a suponer descuentos del 60 %. Desde entonces, los títulos están subvencionados entre un 40 % y un 50 %, con una aportación repartida a partes iguales entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Dependiendo de lo que realmente haga el Gobierno central, pues en consecuencia actuaremos nosotros", señaló Albert, quien recordó que la aportación estatal "es una subvención muy pequeñita".

Según la consejera, el Gobierno regional asume el 80 % del total de la subvención, mientras que el Ejecutivo central aporta "una parte pequeña que es el 20 %". En caso de que esa financiación desapareciera, añadió, "el 80 % permanecería y volveríamos a esos precios anteriores, aunque no sabemos qué va a ocurrir".

Financiación estatal congelada desde 2021

Albert reiteró que la aportación del Estado al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) permanece congelada en 126,89 millones de euros desde 2021, año marcado por el impacto de la Covid-19.

El Gobierno regional compara esta cifra con los incrementos aplicados a otros territorios, como el 51 % concedido a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona o el 90 % en el caso de Canarias. En Madrid, la Administración General del Estado aporta un 6,33 % del presupuesto del CRTM, mientras que la Comunidad cubre el 79 % y el Ayuntamiento de la capital el 12,68 %.