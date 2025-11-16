Desconvocada la huelga de trabajadores de Julián de Castro tras un acuerdo con la empresa

La huelga convocada por los trabajadores de la empresa de transporte Julián de Castro, perteneciente al Grupo Avanza, ha quedado finalmente desactivada tras alcanzarse un acuerdo entre la plantilla y la compañía. El paro, que amenazaba con afectar a varias líneas de autobús interurbano en la zona norte de la Comunidad de Madrid, queda así sin efecto.

Los empleados habían anunciado la movilización para denunciar el incumplimiento del convenio colectivo, la excesiva carga de jornadas y situaciones de desigualdad laboral dentro de la empresa. Ante el anuncio del paro, la Comunidad de Madrid —que ha afrontado en los últimos meses diversos conflictos en el transporte público— había fijado servicios mínimos de hasta el 80% con el objetivo de garantizar la movilidad esencial en los municipios afectados.

La huelga habría tenido un impacto relevante en municipios como Torrelodones, Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo, Las Rozas, Majadahonda o Collado Villalba, que suman más de 85.000 habitantes y dependen en gran medida del transporte interurbano para sus desplazamientos diarios.

Las líneas que iban a verse afectadas son la 630, 631, 632, 633, 634 y 635, además de las rutas urbanas de Torrelodones L1, L2, L4, L5 y el servicio especial de interurbanos SE6.