La carrera Ponle Freno por las víctimas de accidentes de tráfico vuelve este domingo con 19.000 inscritos ya

La carrera Ponle Freno por las víctimas de accidentes de tráfico vuelve a su cita con Madrid este domingo en modalidades 5 y 10 kilómetros y 19.000 personas inscritas hasta el momento con el objetivo de "batir todos sus récords de participación y recaudación".

La cita coincide con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Las inscripciones sirven para recaudar fondos destinados a las víctimas de tráfico, en concreto, toda la recaudación de las inscripciones que se consiga con la convocatoria de Madrid irán al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Gracias a los fondos de cada inscripción la carrera ha logrado recaudar más de 3 millones de euros desde que comenzó su recorrido en 2008. El año pasado, la Ponle Freno de Madrid batió récords con más de 20.000 personas y 280.000 euros recaudados por las víctimas de tráfico.

La plataforma impulsada por Atresmedia y Fundación AXA ha presentado la nueva edición, la número 17, desde el estadio de Vallehermoso, donde han estado acompañados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, además de por el embajador de Ponle Freno y presentador, Manu Sánchez; el bicampeón del mundo de maratón, Abel Antón, y el campeón del mundo de maratón, Martín Fiz.

Con la colaboración de CGA Talleres y el Ayuntamiento de Madrid, la carrera recorrerá las principales arterias de la ciudad con dos recorridos, el de 5 y el de 10 kilómetros. Este último pasará por la Puerta del Sol, emblemático para la organización porque el objetivo es aspirar a las cero víctimas de tráfico.

Continuará por la Plaza de Colón, Castellana, Nuevos Ministerios, Gran Vía, Callao, Preciados, Neptuno y Cibeles. En la modalidad de 5 kilómetros atravesará el Paseo de la Castellana y bajará por la calle Serrano rodeando la Biblioteca Nacional y entrando por el eje de Recoletos a meta. La Pone Freno de Madrid estará amenizada por Jota Abril y contará con la música de Eternal Legends. Matías Prats se encargará, por 17 año consecutivo, de dar el pistoletazo de salida.

Un año más quiere ser una carrera inclusiva que invite a todos a participar, incluso andando, y los circuitos de 5 y 10 kilómetros serán tanto en la modalidad masculina, como femenina y handbike, así como junior, también en categoría femenina y masculina, pero en este último caso con recorrido únicamente de 5 kilómetros.