SUCESO EN MADRID
La muerte de una pareja en Alpedrete se investiga como posible caso de violencia de género
La mujer, de 60 años, apareció fallecida con signos de violencia junto a su pareja en un chalet
Madrid
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 60 años en la localidad madrileña de Alpedrete, según ha informado a través de sus redes sociales.
Fue este sábado cuando Emergencias 112 Comunidad de Madrid informó del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en un chalet de la calle de la Jara del municipio.
El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas. La llamada a Madrid 112 se produjo a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido.
