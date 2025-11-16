Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

La muerte de una pareja en Alpedrete se investiga como posible caso de violencia de género

La mujer, de 60 años, apareció fallecida con signos de violencia junto a su pareja en un chalet

Hallan a dos personas muertas con signos de violencia en Alpedrete

Hallan a dos personas muertas con signos de violencia en Alpedrete / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

Europa Press

Madrid

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 60 años en la localidad madrileña de Alpedrete, según ha informado a través de sus redes sociales.

Fue este sábado cuando Emergencias 112 Comunidad de Madrid informó del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en un chalet de la calle de la Jara del municipio.

El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas. La llamada a Madrid 112 se produjo a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
  2. Nueva cacerolada en Las Águilas para solicitar una estación de Metro: 'Tardamos 50 minutos en llegar al centro
  3. De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación
  4. El Gobierno de Ayuso defiende que las universidades están 'perfectamente financiadas' y señala a la Complutense: 'Contrató más de lo que se debía
  5. Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
  6. Toledo disfrutará de 49 días de luces, la Navidad más larga de su historia: ¿cuándo será el encendido?
  7. Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
  8. El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis

Halftime show del Madrid Game de la NFL con Daddy Yankee y Bizarrap, en imágenes

Halftime show del Madrid Game de la NFL con Daddy Yankee y Bizarrap, en imágenes

La muerte de una pareja en Alpedrete se investiga como posible caso de violencia de género

La muerte de una pareja en Alpedrete se investiga como posible caso de violencia de género

Sánchez saca pecho de los dos años desde su investidura: "El Gobierno defiende lo que interesa a la gente y vamos a seguir"

Sánchez saca pecho de los dos años desde su investidura: "El Gobierno defiende lo que interesa a la gente y vamos a seguir"

¿Sabes cuáles son las principales causas por las que llaman a los bomberos de Toledo en invierno?

¿Sabes cuáles son las principales causas por las que llaman a los bomberos de Toledo en invierno?

La familia y la Fundación Francisco Franco convocan misas por los 50 años de la muerte del dictador

La familia y la Fundación Francisco Franco convocan misas por los 50 años de la muerte del dictador

Madrid invertirá 10,6 millones en repuestos para los trenes de Metro

Madrid invertirá 10,6 millones en repuestos para los trenes de Metro

La ministra Aagesen señala que estudiarán la prórroga de Almaraz, pero "sin rebajas de impuestos"

La ministra Aagesen señala que estudiarán la prórroga de Almaraz, pero "sin rebajas de impuestos"

Feijóo promete mantener Almaraz abierta y reducir más de la mitad el IVA de la vivienda a los jóvenes

Feijóo promete mantener Almaraz abierta y reducir más de la mitad el IVA de la vivienda a los jóvenes