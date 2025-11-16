De Ifema al Bernabéu: los grandes eventos inyectan casi 6.000 millones en Madrid… y la NFL llega como nuevo 'touchdown' económico

El madrileño estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, se viste de gala para vivir un espectáculo histórico. Este domingo acoge el primer partido oficial de la National Football League (NFL), o fútbol americano, que se disputa en tierras españolas.

El encuentro entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins es el último gran evento que se va a celebrar en la capital y se suma al conjunto de grandes citas que, en los últimos años, han inyectado casi 6.000 millones de euros en la región, según el informe El turismo de eventos en la Comunidad de Madrid: una aproximación a su impacto económico, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y que evalúa el impacto económico del turismo de eventos en la Comunidad de Madrid en el periodo 2019–2025. Tras este partido, el ruido de los monoplazas y el olor a neumático del circuito urbano de Madring tomarán el relevo a partir de 2026, del 11 al 13 de septiembre.

Los operarios adaptan el Bernabéu para el fútbol americano en Madrid con motivo de la celebración por primera vez en España de un encuentro oficial de la temporada regular de la National Football League (NFL) entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. / Daniel González / EFE

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como uno de los principales destinos europeos de turismo de eventos, creando un sector estratégico capaz de generar empleo, atraer inversión y reforzar la proyección internacional de la región. Esta actividad representa ya en torno al 2% del PIB regional y ha generado más de 50.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

Según el estudio del IEE, los turistas que visitan Madrid para asistir a convenciones, ferias, eventos culturales o deportivos gastan, de media, bastante más que el turista convencional. Grandes citas internacionales como South Summit, o eventos culturales y deportivos como Mad Cool y el Mutua Madrid Open, atraen turistas internacionales que permanecen en la ciudad entre un día y medio y ocho días, con un gasto medio diario que alcanza los 404 euros. Además, los expertos subrayan que este tipo de turismo ayuda a romper la estacionalidad y mejora la reputación internacional de la Comunidad de Madrid.

Posición competitiva de Madrid

En 2024, la Comunidad de Madrid alcanzó un máximo histórico de 8,8 millones de turistas internacionales, situándose entre los tres principales destinos urbanos de Europa. Este aumento de volumen se acompaña de un fuerte crecimiento del gasto. El sistema de alojamiento madrileño asimismo alcanzó récords de rentabilidad, con una ocupación media del 80%. Los picos de ocupación superan el 95% durante citas como el Mad Cool Festival, el Mutua Madrid Open o grandes conciertos internacionales, como el de Taylor Swift.

Los eventos culturales y deportivos se han convertido en un motor creciente del turismo en Madrid y en un complemento estratégico al segmento MICE -Meetings (reuniones), Incentives (incentivos), Conferences (conferencias) y Exhibitions (exposiciones)-, al atraer a un público de ocio más joven e internacional. Mad Cool 2023 reunió a 310.000 asistentes y generó un impacto económico de 46 millones de euros, creando más de 6.700 empleos equivalentes de corta duración. El doble concierto de Taylor Swift (30 y 31 de mayo de 2024) congregó a unos 130.000 asistentes y, tomando como referencia macroconciertos en otras capitales europeas, se estima un impacto económico de entre 25 y 30 millones de euros.

El concierto de Taylor Swift en Madrid. / .

Otro evento, el Rock ’n’ Roll Running Madrid, acogió a 34.600 corredores y generó un impacto económico de 40 millones de euros. Por su parte, el Mutua Madrid Open facturó entre 40 y 45 millones de euros, generando cerca de 4.000 empleos. Todo ello se suma a la actividad de Ifema, que solo en 2024 generó un impacto económico de más de 5.779 millones de euros y contribuyó a mantener más de 47.000 empleos.

La posición competitiva de Madrid se ve reforzada por su conectividad aérea y ferroviaria, que la convierte en un nodo global de turismo de eventos y facilita la atracción de visitantes de alto poder adquisitivo. La capital compite directamente con ciudades como París, Berlín o Lisboa en captación de congresos internacionales, ferias sectoriales, festivales y grandes conciertos.

El desembarco de la NFL

Este domingo, y por primera vez en España se podrá vivir uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo con el encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Un partido oficial de la NFL que congregará a más de 84.000 espectadores en el Santiago Bernabéu y que tendrá un impacto económico millonario en la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid espera un retorno superior a los 70 millones de euros. Solo en hostelería se calcula un impacto de entre 10,6 y 21,2 millones de euros, y en reservas hoteleras, de unos 15 millones. Se estima que cada uno de los asistentes gastará al menos 50 euros al día. "Será una mini Super Bowl", en palabras del director de la NFL en España.

Agua y grúas en los terrenos de Valdebebas donde se está construyendo el circuito de Madring. / Alba Vigaray

La F1 y Bad Bunny, otras oportunidades de negocio

Los autores del estudio del IEE prevén que la llegada de la Fórmula 1 a Madrid supondrá un impacto económico muy significativo, consolidando aún más a la región como referente europeo en turismo de eventos. El Gran Premio de España de F1 en el circuito de Madring, previsto hasta 2035, generará más de 450 millones de euros de inversión y alrededor de 8.000 empleos, según estimaciones de la Comunidad.

Otro evento clave será la visita, la única en nuestro país, del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que hará vibrar a más de 600.000 personas en los diez conciertos de su tour DeBí TiRAR Más FOToS World Tour, que se celebrarán en el Estadio Riyadh Air Metropolitano entre el 30 de mayo y el 14 de junio de 2026.