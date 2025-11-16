Herido grave un joven tras una agresión con arma blanca en un parque de La Latina.

Un joven resultó herido de gravedad este sábado tras ser apuñalado en un parque ubicado en la calle Gotarrendura, en el distrito de Latina, según informó Emergencias Madrid.

Efectivos de SAMUR-Protección Civil atendieron al afectado, que presentaba varias heridas por arma blanca, incluida una de especial gravedad en la axila. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en estado grave al Hospital Clínico.

La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Municipal, para esclarecer lo ocurrido y localizar al responsable o responsables de la agresión.