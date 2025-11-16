Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÍTICA

Ayuso censura a Gallardo, candidato "imputado" que "dice que no se cierra Almaraz cuando se aprueba lo contrario"

La presidenta madrileña considera que lo hacen "en Extremadura que perjudica Extremadura, a Toledo y especialmente como a Comunidad de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en la I convención ideológica de NNGG de Madrid, en Las Rozas, a 15 de noviembre de 2025, en Las Rozas, Madrid (España). Nuevas Generaciones del PP de Madrid celebran su primera convenc

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en la I convención ideológica de NNGG de Madrid, en Las Rozas, a 15 de noviembre de 2025, en Las Rozas, Madrid (España). Nuevas Generaciones del PP de Madrid celebran su primera convenc / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

EP

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que está "imputado" y que "dice que no se cierra" la central nuclear de Almaraz "cuando esta semana el Congreso aprueba lo contrario".

"Esa gente que nos gobierna, en esa minoría contra todos para evitar la alternancia y que, con toda la cara dura hoy nos dicen desde Extremadura que no pasa nada porque tengan un candidato que está ahora mismo imputado por enchufar a dedo al hermano del presidente del Gobierno", ha manifestado este domingo en la clausura de la I convención ideológica que celebra Nuevas Generaciones de Madrid.

Considera la dirigente madrileña que lo hacen "en Extremadura que perjudica Extremadura, a Toledo y especialmente como a Comunidad de Madrid". Ha criticado que Gallardo asegure "a la cara" que el cierre de la central "es mentira". "Veamos si lo hacen en Cataluña", ha lanzado.

"Cuando un gobierno ya se echa al monte y la mentira se hace su ley, cuando no existen reglas, cuando todos están por encima de todo, el problema es cómo ordenas luego esa convivencia", ha concluido Ayuso.

TEMAS

Washington Commanders - Miami Dolphins, en directo: empate en el marcador al término del primer cuarto en el Bernabéu

Investigan como posible caso de violencia de género la muerte de una mujer de 60 años en Alpedrete

¿Sabes cuáles son las principales causas por las que llaman a los bomberos de Toledo en invierno?

La familia y la Fundación Francisco Franco convocan misas por los 50 años de la muerte del dictador

Madrid invertirá 10,6 millones en repuestos para los trenes de Metro

Sánchez, en el segundo aniversario del Gobierno: "Defendemos lo que interesa a la gente y vamos a seguir"

La ministra Aagesen señala que estudiarán la prórroga de Almaraz, pero "sin rebajas de impuestos"

Feijóo promete mantener Almaraz abierta y reducir más de la mitad el IVA de la vivienda a los jóvenes

