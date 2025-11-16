POLÍTICA
Ayuso censura a Gallardo, candidato "imputado" que "dice que no se cierra Almaraz cuando se aprueba lo contrario"
La presidenta madrileña considera que lo hacen "en Extremadura que perjudica Extremadura, a Toledo y especialmente como a Comunidad de Madrid"
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que está "imputado" y que "dice que no se cierra" la central nuclear de Almaraz "cuando esta semana el Congreso aprueba lo contrario".
"Esa gente que nos gobierna, en esa minoría contra todos para evitar la alternancia y que, con toda la cara dura hoy nos dicen desde Extremadura que no pasa nada porque tengan un candidato que está ahora mismo imputado por enchufar a dedo al hermano del presidente del Gobierno", ha manifestado este domingo en la clausura de la I convención ideológica que celebra Nuevas Generaciones de Madrid.
Considera la dirigente madrileña que lo hacen "en Extremadura que perjudica Extremadura, a Toledo y especialmente como a Comunidad de Madrid". Ha criticado que Gallardo asegure "a la cara" que el cierre de la central "es mentira". "Veamos si lo hacen en Cataluña", ha lanzado.
"Cuando un gobierno ya se echa al monte y la mentira se hace su ley, cuando no existen reglas, cuando todos están por encima de todo, el problema es cómo ordenas luego esa convivencia", ha concluido Ayuso.
