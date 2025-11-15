El transporte público de Madrid estrena el primer autobús 100% eléctrico de largo recorrido en España

La Comunidad de Madrid ha presentado en Leganés un autobús 100% eléctrico que ya está operando en una línea interurbana de largo recorrido, en la red del Consorcio Regional de Transportes (CRTM). El vehículo pertenece al Grupo Ruiz, empresa concesionaria del servicio.

El acto ha estado presidido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido el papel del transporte público madrileño. “La región tiene el mejor transporte público, va a seguir siéndolo, y el objetivo es que todo siempre vaya a más”, afirmó durante la presentación.

El nuevo autobús eléctrico presta servicio en la línea regular 352, que conecta Madrid con el municipio conquense de Tarancón y realiza paradas en Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo. Según los datos facilitados, el vehículo cuenta con 365 kilómetros de autonomía diaria y una capacidad para 58 pasajeros, de los que ocho disponen de plazas preferentes y una plaza está adaptada a personas con movilidad reducida.

Durante su intervención, Díaz Ayuso subrayó el crecimiento de la región y la necesidad de planificar la movilidad a medio plazo. “La Comunidad de Madrid es el área metropolitana más grande de Europa después de París en términos de población”, señaló, para añadir que, a su juicio, la región “necesita un transporte del futuro proyectado a seguir creciendo en equilibrio”.

El mismo vehículo se utilizará también en un proyecto de autobús a demanda con destino al Parque Tecnológico de Leganés, que la Comunidad de Madrid presenta como el primero de este tipo en España.

Según lo previsto, el servicio se implantará en dos fases. En una primera fase, el autobús funcionará como línea regular, ajustada a los horarios de las distintas entidades situadas en el parque. En una segunda fase, se aplicará un modelo a demanda mediante un software de reservas, que permitirá modificar los recorridos en tiempo real en función de las solicitudes y optimizar la operación. La puesta en marcha de este servicio está prevista para el próximo año.

Grupo Ruiz, operador histórico en el sur de la región

El Grupo Ruiz, con sede en Leganés, está integrado en el CRTM desde la creación de este organismo en 1985. Actualmente gestiona 50 líneas (45 interurbanas y 5 urbanas) y una flota de 260 autobuses, lo que le sitúa entre los principales operadores de autobuses de la región. Según las cifras difundidas por la compañía, en 2024 transportó 39,3 millones de viajeros y en estos momentos el 77% de sus vehículos son híbridos, eléctricos o de gas natural comprimido (GNC).

La presidenta regional destacó también el perfil familiar de la empresa, fundada en 1890 por Mariano Ruiz. Ciento treinta y cinco años después, continúa bajo la dirección de Andrés Ruiz, tataranieto del fundador. Díaz Ayuso puso el acento en esa continuidad: “Es una empresa que nació para trabajar para los ciudadanos y que sigue vinculada al servicio público más de un siglo después”, señaló.