De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación

Con más de 1.448 metros cuadrados de superficie, la gigantesca bóveda de cristal está destinada a convertirse en uno de los grandes atractivos de la renovada estación de Chamartín-Clara Campoamor. Tras terminar de montar el entramado de arcos que dan forma y soporte a la estructura, con un diseño de malla triangular, Adif ha comenzado ya a instalar las decenas de paneles de vidrio templado que permitirán a los viajeros contemplar el cielo de Madrid a resguardo desde el acceso a la terminal.

Se trata de uno de los pilares centrales de 'Chamartín Ecosistema Abierto', la solución ganadora para la remodelación integral de la estación y su integración con el entorno urbano, obra de los estudios Esteyco, UNStudio y b720. La propuesta se define por tres elementos arquitectónicos: las terrazas, las bóvedas y los edificios en altura, que, en palabras de sus artífices, "anclan el proyecto en su contexto, al asimilarse, respectivamente, al parque central, la estación y el nuevo skyline que caracterizará el desarrollo de Madrid Nuevo Norte".

Más allá de la voluntad estética y la contemplación de las vistas, la cúpula tiene también una función pragmática. Situada sobre el acceso principal de Chamartín, el cerramiento acristalado ofrecerá a los viajeros que entren y salgan un gran espacio a cubierto de las inclemencias meteorológicas, pensado "por y para el confort de los usuarios", según destaca el Ministerio de Transportes en una publicación. "El confort del que va a disfrutar el viajero", recalca el titular de la cartera, Óscar Puente, "es intensamente superior al conocido" hasta ahora.

Los operarios de Adif trabajan en la instalación de los paneles. / Alba Vigaray / t

Horizonte 2030

A falta de saber cuándo estará terminada de colocar la nueva bóveda, la remodelación de Chamartín sigue dando pasos de cara a 2030, cuando está previsto que culmine por completo. Los dos hitos más recientes han sido la reapertura la semana pasada del viaducto de la calle Hilera, que ha permitido recuperar el tráfico rodado pasante en la estación; así como el estreno el pasado 15 de octubre de la nueva conexión directa con Metro y Cercanías de los viajeros que llegan en Alta Velocidad a través del nuevo vestíbulo inaugurado hace poco más de un año.

El proyecto cuenta con una inversión total de 540 millones de euros, en unos trabajos que buscan aumentar la capacidad de la estación y mejorar su accesibilidad y funcionalidad. Adif sigue trabajando en la ampliación del vestíbulo principal hacia el norte, con el fin de crear un espacio más luminoso y cómodo para los viajeros. Además, la construcción de nuevas rampas cubiertas (fingers), destinadas a mejorar el acceso a los andenes de alta velocidad, sigue adelante.

El diseño de la nueva estación, que doblará su tamaño hasta alcanzar los 18.000 metros cuadrados, incluye un pasillo central de 220 metros de largo y 18 metros de ancho, lo que facilitará la circulación de los pasajeros. Este espacio central no solo conectará las zonas de embarque de Cercanías y Alta Velocidad, sino que también incluirá zonas comerciales, de espera y de información, mejorando la experiencia de los viajeros que pasen por allí.