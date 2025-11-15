Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía

La policía investiga las circunstancias del accidente, en el que la víctima ha fallecido prácticamente en el acto

Accidente de moto en Ciudad de los Ángeles

Europa Press

Madrid

Un hombre de 31 años ha muerto este sábado tras sufrir una caída de su moto esta mañana en la avenida de Andalucía, junto al Metro de Ciudad de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid, el accidente ha sucedido en torno a las 7.40 horas de la mañana y el hombre ha fallecido prácticamente en el acto.

Efectivos de Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento y la unidad judicial de tráfico de Policía Municipal realiza el atestado e investiga las circunstancias.

Varios coches de la Policía Municipal y ambulancias del SAMUR se desplazaron al lugar por el accidente en una de las vías más importantes y con más tráfico de Madrid.

