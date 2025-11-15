Miami Dolphins - Washington Commanders: horario y dónde ver por TV la llegada de la NFL a Madrid

La NFL desembarca en Madrid y el Santiago Bernabéu será testigo directo del encuentro. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders se medirán en el primer partido de la historia de la competición disputado bajo territorio español. De esta forma, Madrid se convierte en la cuarta ciudad europea en acoger un encuentro de la temporada regular de la NFL, tras Londres, Múnich y Frankfurt.

Los Dolphins poseen los derechos exclusivos de marketing en España a través del Global Markets Program, lo que justifica su designación como anfitriones en el encuentro. Por su parte, los Commanders vienen de realizar una gran temporada, alcanzando la final de conferencia y cuenta con un equipo en progresión.

La piel camaleónica que ostenta el Santiago Bernabéu le ha permitido realizar varios ajustes de diversa naturaleza. La primera de ellas reside en el terreno de juego. Debía ser más largo, adecuándose a las dimensiones que imperan en la NFL. También se produjo un cambio de césped, debido al desgaste que supone un partido de estas características. Por último, la obra de mayor coste de cara a la cita con la NFL se encuentra en el interior del estadio. La ampliación de los vestuarios era necesaria para poder acoger la competición norteamericana. Pese a que se desconoce el coste final de estas reformas, la NFL se ha encargado de asumir dicho importe en su totalidad.

La organización lleva tiempo trabajando en esta expansión hacía mercados internacionales, en busca de una mayor globalización y llegar a la mayor cantidad de personas posible. El pasado 31 de marzo, sin ir más lejos, la NFL anunció que 21 países tenían intención de colaborar con la competición con la idea de potenciar el deporte en su comunidad. El público que sigue la NFL fuera de Estados Unidos ya asciende a 183 millones de personas y nuestro país se consolida como uno de los mercados más potentes.

Horario del NFL Madrid Game en el Santiago Bernabéu

El partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders se disputará a las 15:30 (hora en España) en el Estadio Santiago Bernabéu. El saque inicial será a las 9:30 horas de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Este será el primer choque de la competición norteamericana disputado en territorio español, pero desde la organización confían en seguir fortaleciendo la alianza con la ciudad para desarrollar futuros eventos.

Dónde ver por TV el NFL Madrid Game

Se podrá seguir el encuentro a través de la app de DAZN y el canal de televisión Cuatro. La plataforma llegó a un acuerdo con la NFL para retransmitir una selección de partidos emblemáticos de la NFL, cinco duelos semanales de la temporada regular, enfrentamientos de playoffs y la Super Bowl LX. Además, los aficionados podrán seguir una cobertura previa y en exclusiva del encuentro.