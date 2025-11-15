Dos menores heridos tras la colisión entre un coche y un patinete eléctrico en Parla

Dos menores de 15 años han resultado heridos este sábado tras una colisión entre un coche y el patinete eléctrico en el que ambos viajaban por la calle Jaime El Conquistador, en Parla.

Según informó el SUMMA 112, los sanitarios atendieron y estabilizaron a los dos jóvenes, que compartían el vehículo de movilidad personal en el momento del impacto. Uno de ellos presentaba heridas de carácter grave y fue evacuado a un centro hospitalario. El segundo menor sufrió lesiones de menor consideración.

La Policía Local de Parla ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar cómo se produjo la colisión.