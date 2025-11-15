SUCESO EN MADRID
Dos menores heridos tras la colisión entre un coche y un patinete eléctrico en Parla
Uno de los jóvenes, de 15 años, fue evacuado en estado grave por el SUMMA 112 tras el choque en la calle Jaime El Conquistador. La Policía Local investiga las causas del siniestro
Madrid
Dos menores de 15 años han resultado heridos este sábado tras una colisión entre un coche y el patinete eléctrico en el que ambos viajaban por la calle Jaime El Conquistador, en Parla.
Según informó el SUMMA 112, los sanitarios atendieron y estabilizaron a los dos jóvenes, que compartían el vehículo de movilidad personal en el momento del impacto. Uno de ellos presentaba heridas de carácter grave y fue evacuado a un centro hospitalario. El segundo menor sufrió lesiones de menor consideración.
La Policía Local de Parla ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar cómo se produjo la colisión.
