Madrid refuerza la gestión de residuos en la Mancomunidad del Sur con 2,5 millones para 2025

La Comunidad de Madrid invertirá 2.573.264 euros en garantizar durante 2025 la gestión de los residuos domésticos de los 71 municipios integrados en la Mancomunidad del Sur, según el convenio aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno. La subvención, concedida de manera directa, permitirá financiar el tratamiento y transporte de los desechos generados en esta zona, una de las de mayor densidad poblacional de la región.

La partida autonómica incorpora también los costes asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al ejercicio de este año y al último trimestre de 2024. Desde 2019, el Ejecutivo madrileño ha destinado más de 8,29 millones a esta mancomunidad para reforzar sus operaciones de gestión y tratamiento de residuos.

Incremento previsto de residuos en 2025

La dotación aprobada contempla un aumento previsible del 5% en las toneladas de desechos que se tratarán a lo largo del próximo año, un crecimiento vinculado al aumento de población y a la mayor recogida selectiva en los municipios del sur de la región.

El tratamiento se desarrollará en la Planta del Sur y en las estaciones de transferencia de Leganés, Las Rozas de Madrid, Colmenar del Arroyo y Colmenar de Oreja, instalaciones que la Mancomunidad tiene en uso para la gestión de residuos urbanos.

Estrategia regional de gestión sostenible

Estas actuaciones, impulsadas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se integran en la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid, que busca reducir la generación de basura doméstica, aumentar la reutilización y reforzar el reciclaje para disminuir el volumen final de desechos.