SUCESOS
Hallan a una pareja muerta con signos de violencia en un chalet de Alpedrete
Según han informado los servicios de Emergencias, se trata de un hombre y una mujer de 60 años
Europa Press
Madrid
Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado este sábado del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en el municipio de Alpedrete.
Según han informado los servicios de Emergencias, se han encontrado los cuerpos en un chalet de la calle de la Jara del municipio. El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas.
La llamada a Madrid 112 se ha producido a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido. Según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.
- El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis
- Fin de una época en Madrid con el cierre de la cafetería Hontanares de la calle Sevilla: 'Esta preciosa aventura termina aquí
- Iveco ultima el plan para asegurar el futuro de su planta en Madrid
- La borrasca Claudia se hará notar en Madrid este viernes: mucha precaución
- La pista de hielo más grande de España está a media hora de Madrid: más de 1.000 metros cuadrados
- El 'Niño Juan' habría sido secuestrado por una banda que le contrató para robar más de una tonelada de cocaína
- Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes
- Ayuso ignora al Gobierno y deja el registro de médicos objetores al aborto en manos de los tribunales