Escapada gastronómica a La Mancha: el cocido de Finca Los Valdespinos a una hora de Madrid

Escaparse de Madrid a comer un cocido puede sonar a plan de domingo clásico. Pero en Finca Los Valdespinos (Toledo), ese gesto cotidiano se convierte en algo más cercano a un viaje emocional: un regreso a la cocina de antes, al paisaje manchego y a una manera de sentarse a la mesa sin prisas.

Finca Los Valdespinos (Toledo). / Cedida

"En realidad, el cocido siempre estuvo en casa, desde que tenemos uso de razón", cuenta Isabel Cuchet, propietaria del proyecto a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La historia arranca en la casa familiar, en mitad del campo toledano, donde veranos, fines de semana y navidades se vivían con el cocido como banda sonora. "Hasta recordamos en casa tomar cocido en verano. Asociar el cocido y La Mancha es lo más natural en nuestra familia", añade.

25 años cocinando memoria

Lo que hoy muchos madrileños eligen como escapada gastronómica de fin de semana empezó como una forma de honrar una memoria familiar. "Si hay una persona que podamos decir que fue la pionera, esa fue Edelmira. Edel, como la hemos llamado siempre, nos ayudaba y cocinaba de forma espectacular para toda nuestra familia", recuerda Isabel. A sus noventa y tantos, todavía le piden algún truco más. Dedicarse 25 años a cocinar cocido y tradición no es sólo una trayectoria empresarial: "Significa reconocimiento y responsabilidad, así como poner en valor una cultura gastronómica única", señala. Y, sobre todo, un homenaje a "padres, abuelos y aquellas señoras, sobre todo mujeres, que fueron quienes mantuvieron viva la tradición gastronómica y la fueron traspasando a las siguientes generaciones".

El cocido de Finca Los Valdespinos a una hora de Madrid. / Cedida

El garbanzo que cuenta La Mancha

Si algo diferencia la experiencia de Los Valdespinos de otros cocidos a tiro de coche desde Madrid, es la obsesión por el garbanzo. "El garbanzo lleva vertebrando no solo La Mancha, sino toda la Península desde hace muchas generaciones. Si no cuenta el garbanzo la historia de este territorio, no sé muy bien qué otro cultivo puede contarlo", afirma Isabel. En la finca se prueban, cada año, más de quince tipos diferentes de garbanzos. Lo que antes era una cata íntima de la propiedad se ha convertido en un ritual compartido: "Hace años decidimos abrir este proceso a un grupo de clientes cercanos. No sólo para elegir cada año el garbanzo de la temporada, sino para dar a conocer la importancia de elegir bien, de explicar la cantidad de variedades existentes, la influencia del clima de cada año…".

Así nació la Cata del Garbanzo, que ya suma nueve ediciones y atrae cada vez más curiosos, muchos de ellos procedentes de Madrid. "Creo que somos el único restaurante que hace un evento así, y de alguna forma representa el inicio de la temporada", apunta.

Un cocido irrepetible en mitad del campo

¿Qué tiene el cocido de Los Valdespinos para convencer a quienes llevan toda una vida probando cocidos en ciudades y pueblos? "No podemos contar todos los secretos, pero sí algunos", concede Isabel. La clave está en el detalle: "El garbanzo es fundamental, por supuesto. La sopa es lo que a la gente le sorprende más, por su sabor y ligereza, y un secreto es que desgrasamos todo lo posible".

Trabajan con ingredientes de máxima calidad y proveedores muy conocidos por la casa, con recetas creadas en exclusiva para ellos. Pero el plato no se entiende sin su escenario: comerlo en una casa de campo, con chimenea o estufa encendida, rodeado de naturaleza. "Imagino que eso hace que sepa aún mejor. No se trata únicamente del cocido en sí, sino del lugar, el ambiente, el trato; en definitiva, una experiencia gastronómica completa", resume.

El cocido de Finca Los Valdespinos (Toledo) a una hora de Madrid. / Cedida

Una escapada desde Madrid para bajar revoluciones

Quien sale de Madrid rumbo a la finca no sólo va a comer un cocido. Va a cambiar de ritmo. "Queremos que sientan que están en el campo y que están en la casa de alguien, más allá de un restaurante", dice Isabel. La decoración rústica, los salones cálidos, el jardín y la terraza amplia están pensados para eso: para alargar el día. "Nosotros no doblamos mesas ni metemos prisa a nadie, todo lo contrario, queremos que se disfrute del día", explica. Muchos clientes llegan con tiempo, se toman un aperitivo al aire libre, pasean por los alrededores y sólo después se sientan a la mesa. Para quien viene de una ciudad agitada como Madrid, el paisaje y el silencio son casi tan importantes como la sopa y los garbanzos.

La decoración rústica, los salones cálidos, el jardín y la terraza amplia de Finca Los Valdespinos (Toledo). / Cedida

La finca es también una pequeña cápsula de memoria manchega. "Prácticamente todo lo que se ve tiene una historia", cuenta Isabel. En las salas conviven artesas, mesas de matanza, trillos y utensilios agrícolas rescatados de una nave en desuso y restaurados con cariño. Es frecuente ver a abuelos explicando a sus nietos qué es cada pieza. "Es muy bonito ver cómo generaciones mayores explican y cuentan a los nietos qué son cada una de las cosas que ven en la Finca, palabras que la mayoría de ellos nunca habían escuchado antes", confiesa. Es, a su manera, otra forma de turismo: no sólo gastronómico, sino cultural y emocional.

Tradición con futuro (y bodas con cocido)

En tiempos de modas, prisas y cartas cambiantes, en Los Valdespinos siguen defendiendo "la cocina de antes", principalmente por los clientes. Cada vez vemos más interés y demanda por experiencias y gastronomía como esta”, afirma Isabel. Y no sólo entre quienes peinan canas: "Vemos mucha gente joven muy interesada en la gastronomía local manchega y experiencias como la que ofrecemos, y eso nos hace estar positivos respecto del porvenir".

Tradición con futuro (y bodas con cocido) en Finca Los Valdespinos (Toledo). / Cedida

Una de las historias que mejor resume este cambio de mirada es la de las bodas que se celebran allí: "El cocido se asociaba hace años a una gastronomía más humilde, y en realidad tiene unos orígenes humildes de 'echar a cocer' lo que se tenía a mano. Pero con el tiempo se ha convertido en un plato de lujo", señala. Que haya parejas que elijan el Gran Cocido Valdespinos como plato principal de su banquete dice mucho del momento actual. "Si ya hay parejas que deciden dar un banquete de bodas con nuestro cocido, creemos que merece la pena seguir cocinando así".

Un cocido que da las gracias

Si el cocido de Los Valdespinos pudiera hablar, ¿qué diría de esta tierra y de quienes lo cocinan? Isabel sonríe antes de responder: "Es probable que una cosa que sí diría es gracias, por haber podido juntar a tanta gente alrededor de una mesa y compartir un cocido, que representa para muchos momentos únicos en familia, con amigos, en pareja…".

Para los madrileños que buscan una escapada cercana pero con alma, Finca Los Valdespinos ofrece exactamente eso: una mesa larga, un campo silencioso y un plato capaz de detener el reloj durante unas horas. "No se me ocurre un plato mejor con la capacidad de hacer que las personas disfruten de su tiempo juntos. Si yo fuera un cocido, probablemente daría las gracias por tener la oportunidad de ser testigo de eso", concluye. Una buena excusa para salir de la M-30, poner rumbo a La Mancha y dejar que un garbanzo te cuente la historia de un territorio.