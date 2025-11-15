Cerveza, 'touchdowns' y los pubs que serán el cuartel general de los fans de Dolphins y Commanders

El partido de la NFL que se disputa en Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu se ha comido a la ciudad en todos los sentidos. Dar un paso por cada una de las calles de la capital de España es muestra suficiente para percatarse de ello. La cultura yankee ha irrumpido en Madrid con el primer partido de la historia de la NFL disputado en territorio español. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders son los responsables de ello. Fan zones, eventos con NFL Academy, exhibiciones y pubs conforman una apretada agenda que es difícil abarcar. Collin’s Irish Tavern, sede de los Dolphins, y James Joyce Bar, sede de los Commanders, se convierten en el foco de atención de cara a lo que se vivirá este domingo en el Santiago Bernabéu.

Collin’s Irish Tavern, la casa de los Miami Dolphins

Porque todas las miradas estarán este domingo a las 15:30 horas en el estadio Santiago Bernabéu. Hasta 85.000 personas acudirán a la casa del Real Madrid a vivir el encuentro que por primera vez se disputa en territorio español. Muchos de los que no pudieron hacerse con una localidad se pasarán por el Collin’s Irish Tavern, un pub irlandés ubicado en la Calle Sagasta, 26 y sede de los Miami Dolphins durante la semana previa al partido. Su gerente, Marcos, ultima los preparativos de cara a la gran cita del domingo. "Con mucha ilusión, pero con muchísimo trabajo. Tenemos una gran responsabilidad porque todo tiene que salir bien, todos los preparativos tienen que ir bien, la logística del bar tiene que estar perfecta... Entonces, trabajando sin parar todos los días. Desde el lunes que empecé a las 07:00 horas de la mañana hasta que finalice el post-partido del domingo", atiende a este periódico.

El Collin’s Irish Tavern, un templo de la cultura irlandesa en la capital, es frecuentado en muchas ocasiones por aficionados al rugby, pero que con los años ha ido abriéndose hueco en el mercado de la NFL. "Empezamos antes de la pandemia a ser un local puntero en Madrid cuando se jugaba la Super Bowl. En un primer momento, no venía tantísima gente, pero estos últimos años hemos ido incrementando mucho las cifras. Queremos abrir el abanico y acoger eventos como este para seguir creciendo como establecimiento. Es reconfortante para nosotros", explica.

Una veintena de barriles de cerveza, camisetas del conjunto local y hasta una máquina de cigarrillos electrónicos cubierta de los colores de los Dolphins te teletransportan por un momento a un establecimiento de la baja Florida. Pese a ello, Marcos afirma que desde la organización "siempre han respetado las raíces irlandesas del local" y durante la semana conviven elementos característicos de ambas culturas.

"Desde los Dolphins nos transmiten su proyecto, su idea y a nosotros nos encantó", relata Marcos. "Y empezamos a trabajar juntos hace un mes aproximadamente", añade. Desde la organización les han proporcionado merchandising y difusión en redes sociales. "Eso lo manejan como nadie, son los mejores. Tenemos prevista la llegada de un grupo de 40 seguidores alemanes para el día del partido.", resalta el empresario.

En estos últimos días ya se baraja la posibilidad de acordar nuevas fechas con la NFL de cara a próximas temporadas. "Ellos no buscan que esto sea una cosa puntual, sino que todos los años se repita. Entonces, ya nos han dicho que seremos sede en próximas ocasiones si todo funciona según lo previsto", reivindica Marcos "De hecho, hay cierta decoración que se quitará, evidentemente, pero hay otra gran parte que se va a quedar permanentemente en el bar para que la gente tenga una referencia de que esto es como un templo de los Dolphins y, sobre todo, de la NFL. Y si el año que viene llega otra franquicia, habrá que darle un lavado de cara.", sentencia.

James Joyce, la casa de los Washington Commanders

A unos escasos minutos de la sede de los Miami Dolphins se encuentra el que será el hogar de los Commanders. Ubicado en plena Calle Alcalá, junto a los cascos de fútbol americano que la NFL situó en la Plaza de Cibeles. El James Joyce Irish Pub, otro centro neurálgico de la población irlandesa y aficionada al rugby de la capital, abre sus puertas de par en par a todo aquel que sienta curiosidad por el desembarco de la NFL en Madrid. "Esto es una experiencia nueva para todos. En primer lugar, para los jugadores. Pero también para los negocios, la prensa, los aficionados. Todos estamos expectantes", cuenta Matthew, gerente del local que espera un centenar de personas el domingo.

El dueño del pub con dos décadas de historia lo cataloga como "una oportunidad única". Y en esta afirmación incluye a todos los implicados en que este evento salga adelante. "España, y Madrid en particular, vive del turismo. Ahora estamos en noviembre, un mes flojo en esta categoría. No estamos en verano, ni en Navidad, tampoco en Semana Santa... no solemos tener buenas cifras en este período. Un evento así lo cambia todo. Es un impulso para la ciudad", reflexiona.

Un partido de esta dimensión provoca la atracción de gente de muchas partes diferentes del mundo."Hay una familia de escoceses que vienen exclusivamente para ver el partido. Ellos han venido al pub estos días para informarse y conocer un poco mejor la ciudad.", cuenta Matthew. Desde su espíritu de emprendedor emerge un sentimiento hospitalario que no deja lugar a la duda. "Busco ofrecer un servicio completo, más allá de lo que pueda ofrecer en un bar. Quiero ayudar a la gente para integrarse en nuestra ciudad. Gente de muchas partes de Europa está llegando a Madrid estos días. Alemania, Holanda, Reino Unido... Más de lo que pensamos."

Al igual que el Collin’s Irish Tavern valora esta semana como un "premio al trabajo desarrollado en los últimos tiempos" y una "oportunidad para fidelizar nuevos clientes" que igual no conozcan este establecimiento. "Como negocio te das cuenta que estás haciendo las cosas bien. Los Commanders han optado por nosotros para ser la sede oficial de sus aficionados durante la semana. Aquí se han estado haciendo podcast, eventos y otras actividades esta semana.", cuenta el gerente del local.

Los Commanders organizaron un podcast en el James Joyce, sede oficial de sus aficionados. / CEDIDA

Y, por último, aprovecha la oportunidad para reivindicar el papel que juega Madrid en este tipo de eventos deportivos cada vez más comunes en la capital de España. "Hablamos de una de las mejores ciudades del mundo. Es limpia y segura. Muchas veces no se valora lo suficiente...", explica. "Yo siempre recomiendo salir seis meses fuera de España para ver la suerte que tenemos con Madrid. Además, tenemos unas instalaciones brillantes. El Bernabéu parece sacado de una película, es una pasada. Todo esto nos acerca a seguir acogiendo partidos de NFL. Estoy seguro de que así será", concluye este empresario irlandés que cambiará el rugby por el football este fin de semana.