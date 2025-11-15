Cáncer y deporte: OncoFit, el proyecto del madrileño que superó al cáncer y convirtió su lucha en método

Madrileño, entrenador personal y paciente oncológico, Jorge Calvo del Pino no solo ha usado el ejercicio para volver a ponerse en pie: lo ha convertido en un método para otros. Tras una craneotomía y meses de tratamiento contra el cáncer, creó OncoFit Jorge Calvo, un enfoque de entrenamiento individualizado por tipo de tumor que acompaña antes, durante y después de la terapia. "El ejercicio me ha ayudado a sentirme persona", resume. Su historia es una invitación a moverse incluso cuando parece imposible porque, como repite, fuerza es salud.

Pregunta. Cuando le dieron el diagnóstico, ¿qué fue lo primero que pensó?

Respuesta. Lo que la mayoría: ¿Por qué a mí? Es humano que aparezca esa pregunta que todos nos hacemos, antes o después.

P. ¿Qué operación le realizaron y cuándo fue?

R. Una craneotomía en el hemisferio derecho en julio del año pasado (hace un año y cinco meses). El tumor estaba cerca del área motora del lado izquierdo; por eso, tras la cirugía, tuve pérdida de fuerza e inmovilidad en ese lado. La inflamación del cerebro influye mucho y, si no lo reentrenas, se queda como está.

P. ¿Hubo alguna semana clave que marcara el cambio en su recuperación?

R. Sí. Las tres primeras semanas fueron duras: cansancio cognitivo, hasta la luz molestaba. En la tercera semana cogí una banda elástica y empecé a moverme sentado y tumbado. Poder agarrarla con la mano izquierda cuando no podía ni un lápiz fue determinante. Y pensar que sí que podía, ese pequeño logro, me empujó a seguir.

P. Habla del ejercicio como compañero de viaje. ¿Qué cambió en su autoimagen?

R. Venía de una educación deportiva y desde el inicio decidí moverme más. Esa base hizo más llevadero el durante y el post. Aunque hubo cansancio y dolor de cabeza, fueron menores por mantenerme activo. El ejercicio evita que pases de sentirte un lastre a sentir que sí puedes.

P. Desde su visión de entrenador: el ejercicio no cura por sí solo, pero mejora pronóstico y tolerancia. ¿Por qué?

R. Porque no tiene efectos secundarios y siempre deja algo positivo. Solo con moverte aumentas masa muscular, regulas mejor la respuesta a la medicación y disminuyen los efectos secundarios. Para mí, la masa muscular es clave: si no te mueves, se atrofia sí o sí.

P. ¿Qué es OncoFit y qué lo diferencia de un programa general?

R. OncoFit Jorge Calvo está basado en ciencia y en mi aplicación en primera persona. Entrenar, sí, pero sobre todo devolver identidad. La gran diferencia es la individualización por tipo de tumor: no es lo mismo un tumor neurológico, de páncreas o de mama; con o sin metástasis. La clave es entender qué hace ese tumor, dónde y por qué, para que la persona avance siempre hacia arriba.

P. Trabaja en Madrid y en red. ¿Con quién colaboras?

R. Con Oncoenfermero y con GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer). La colaboración con la asociación surgió tras una charla en la XXV Semana de la Ciencia y la Innovación. Están en Almendrales (Legazpi, Madrid). La idea es ayudar en lo psicológico y lo físico y crecer hacia un equipo multidisciplinar. Sigo formándome porque lo que hoy vale, mañana puede cambiar.

P. En la práctica, ¿cómo es una sesión tipo y qué variables monitoriza?

R. Primero escuchar y empatizar: te dice más que mil test. Luego, batería de pruebas según persona y tumor. Por ejemplo FMS para movilidad/estabilidad (clave en cirugías de mama por el rango del hombro) y un test aeróbico sencillo (10 minutos andando). Valoro también la base previa de cada uno para fijar punto de partida y destino.

P. ¿Qué objetivos prioriza en OncoFit?

R. Mantener/ganar masa muscular y sostener una base aeróbica estable. Si no mantienes músculo, cuando el cansancio se va quizá ya no puedes correr por la atrofia acumulada. Mi mantra: fuerza = salud.

P. ¿Puedes compartir un caso que le haya marcado?

R. Una mujer operada dos veces de cáncer de mama. Llegó con miedo pese a buena movilidad. Hoy hace sentadillas, peso muerto y press banca y ya entrena sola en casa. El miedo estaba en la cabeza; vencerlo fue primordial.

P. ¿Acompaña de forma presencial u online?

R. Las valoraciones me gusta hacerlas presenciales, pero trabajo mucho online con seguimiento y videollamadas. Además, estoy en GoFit como entrenador y coordinador: los casos oncológicos los llevo yo, alineado con OncoFit. Quiero ayudar e informar: lo que hagas hoy puede definir quién eres mañana.

P. ¿En qué punto está usted ahora?

R. Me siento recuperado y entreno cada vez más fuerte. A veces hay dolor de cabeza o cambios de humor, pero la clave es que cada día cuente como positivo.

P. Si tuviera que quedarte con un último mensaje…

R. Luchar, luchar e ir a por ello. Muchas veces estamos abajo, pero si luchamos, subimos.