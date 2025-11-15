Todas las calles afectadas y los horarios de los cortes de tráfico por la NFL en el Bernabéu

Varias calles de Madrid sufrirán cortes de tráfico este sábado y este domingo, 15 y 16 de noviembre, por el primer partido oficial de la NFL que se disputa en España. El estadio Santiago Bernabéu será el escenario de esta histórica cita de fútbol americano, por lo que se recomienda consultar los horarios si se tiene previsto circular por el entorno durante este fin de semana.

El enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders ha generado una enorme expectación. Se calcula que más de 80.000 personas se moverán por los alrededores del estadio del Real Madrid y por otros puntos de la ciudad donde se ha organizado un programa de actividades y eventos gratuitos vinculados al partido.

El encuentro arrancará a las 15:30 del domingo y está previsto que concluya en torno a las 19:00 horas, aunque se espera una notable afluencia de público durante toda la jornada, especialmente en el distrito de Chamartín. La avenida de Concha Espina, el Paseo de la Castellana, Rafael Salgado y Padre Damián serán las vías que concentrarán mayor presencia de personas.

Estas son las calles cortadas por la NFL

Con motivo del encuentro, se ha activado un dispositivo de seguridad y un plan de movilidad específico que contempla cortes de tráfico el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, desde las 6:00 hasta las 20:00 horas, en los siguientes tramos de calles:

Avenida de Concha Espina, entre el Paseo de la Castellana y la calle Serrano.

Padre Damián, entre Profesor Waksman y la Plaza de los Sagrados Corazones.

Rafael Salgado.

Doctor Fleming, entre Profesor Wasksman y Rafael Salgado.

San Juan de La Salle, entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Marceliano Santamaría, entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Santo Domingo de Silos, entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

Paseo de la Habana a la altura de la Plaza de Quito/Santiago Bernabéu hasta la Plaza de los Sagrados Corazones.

Segre, desde la avenida de Concha Espina hasta Tormes.

Paseo de la Habana, desde Condes del Val hasta la Plaza de los Sagrados Corazones.

Desde el Ayuntamiento de Madrid advierten de que estos cortes de tráfico y los horarios previstos podrán ampliarse en función de las necesidades que determinen las autoridades.

En principio, los residentes de las zonas afectadas, en especial en el tramo de la calle Padre Damián comprendido entre Rafael Salgado y la Plaza de los Sagrados Corazones, podrán acceder a los viales siempre que estén debidamente acreditados.