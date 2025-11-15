Adif corta el tráfico en el túnel de Sol durante los próximos seis fines de semana: este es el motivo

Anuncio importante para los madrileños. Concretamente, para los usuarios de Renfe Cercanías. El túnel de Sol en Madrid cerrará en días concretos de estos meses de noviembre y diciembre debido a una nueva fase de obras de mejora y ampliación, que está llevando a cabo Adif para reforzar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías.

Estas obras no son menores: se están ejecutando trabajos de taladros, cortes en muros y colocación de vigas para optimizar la infraestructura existente. El objetivo principal es incrementar la capacidad del túnel de Sol, lo que permitirá gestionar mejor las incidencias y aumentar la fiabilidad del servicio para las líneas C-3 y C-4 de Cercanías. Según han señalado Renfe y Adif, esta intervención redundará en más seguridad y una reducción de las afectaciones al tráfico ferroviario. Las mejoras se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE (NextGenerationEU).

¿Cuándo estará cerrado al tráfico férreo el túnel de Sol?

Durante estos cortes, las líneas C-3 y C-4 modifican sus trayectos: sus trenes, que normalmente pasarían por el túnel de Sol, inician o terminan su recorrido en Atocha o en Nuevos Ministerios. Para minimizar el impacto sobre los usuarios, se ofrecen rutas alternativas: los viajeros pueden usar las líneas que pasan por el túnel de Recoletos (C-2, C-7, C-8 y C-10) para conectar entre Chamartín, Nuevos Ministerios y Atocha.

Los cortes se producirán durante las cinco primeras horas de servicio (de 05:00 a 10:00 de la mañana) en las siguientes jornadas: 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre, y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre, precisa Renfe en un comunicado.