CERCANÍAS
Adif corta el tráfico en el túnel de Sol durante los próximos seis fines de semana: este es el motivo
Cercanías Madrid ha anunciado la suspensión del servicio en el tramo Atocha-Sol en determinados días de este mes de noviembre
Anuncio importante para los madrileños. Concretamente, para los usuarios de Renfe Cercanías. El túnel de Sol en Madrid cerrará en días concretos de estos meses de noviembre y diciembre debido a una nueva fase de obras de mejora y ampliación, que está llevando a cabo Adif para reforzar la capacidad de la estación de Atocha Cercanías.
Estas obras no son menores: se están ejecutando trabajos de taladros, cortes en muros y colocación de vigas para optimizar la infraestructura existente. El objetivo principal es incrementar la capacidad del túnel de Sol, lo que permitirá gestionar mejor las incidencias y aumentar la fiabilidad del servicio para las líneas C-3 y C-4 de Cercanías. Según han señalado Renfe y Adif, esta intervención redundará en más seguridad y una reducción de las afectaciones al tráfico ferroviario. Las mejoras se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE (NextGenerationEU).
¿Cuándo estará cerrado al tráfico férreo el túnel de Sol?
Durante estos cortes, las líneas C-3 y C-4 modifican sus trayectos: sus trenes, que normalmente pasarían por el túnel de Sol, inician o terminan su recorrido en Atocha o en Nuevos Ministerios. Para minimizar el impacto sobre los usuarios, se ofrecen rutas alternativas: los viajeros pueden usar las líneas que pasan por el túnel de Recoletos (C-2, C-7, C-8 y C-10) para conectar entre Chamartín, Nuevos Ministerios y Atocha.
Los cortes se producirán durante las cinco primeras horas de servicio (de 05:00 a 10:00 de la mañana) en las siguientes jornadas: 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre, y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre, precisa Renfe en un comunicado.
- Fin de una época en Madrid con el cierre de la cafetería Hontanares de la calle Sevilla: 'Esta preciosa aventura termina aquí
- Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
- Iveco ultima el plan para asegurar el futuro de su planta en Madrid
- El Banco de España abre sus puertas al público por primera vez hasta 2026: fecha y hora para conseguir las entradas gratis
- Madrid se prepara para abundantes precipitaciones: 'El tiempo cambiará radicalmente
- Vecinos del norte de Madrid piden recuperar el trazado original de la L11 de Metro hasta Avenida de la Ilustración
- Qué fue de Rubén Sánchez, el tentador de Alcalá que conquistó a Fani en 'La isla de las tentaciones
- Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros