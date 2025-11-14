'Mayrit' llega a Madrid para iniciar su ensamblaje y comenzar a perforar en marzo el túnel de la L11 de Metro

La tuneladora 'Mayrit' que ejecutará las obras del túnel de la ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal ha llegado la madrugada de este viernes a Madrid para iniciar su ensambleje en la futura estación de Comillas, punto donde empezará a trabajar previsiblemente en la perforación del túnel en marzo de 2026.

Bautizada con el nombre de 'Mayrit' como guiño al nombre con el que denominaban los árabes a Madrid, su llegada a la capital ha requerido una planificación logística "milimétrica" al ser material pesado y recorrer miles de kilómetros, según han destacado desde el Gobierno regional.

En concreto, esta obra de la ingeniería alemana tiene 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso. Se ha fabricado durante 20 meses en la factoría de la empresa Herrenknecht AG, en la localidad alemana de Schwanau. Tras su montaje en la fábrica de Alemania el pasado mes de junio, han sido necesarios otros dos meses para su desmontaje por piezas con el objetivo de iniciar su viaje a España. En un primer momento, desde la fábrica fue traslada por vía fluvial a través del río Rhin hasta el puerto de Róterdam, uno de los puertos más grandes y activos de Europa, ubicado al oeste de Países Bajos.

Allí embarcó en un buque de carga que ha surcado el mar del Norte, atravesado el Canal de la Mancha para continuar navegando por el Atlántico hasta alcanzar la costa norte de España hasta el puerto de Santander, donde arribó el pasado martes día 11. Desde entonces, un convoy de transporte especial ha avanzado por carretera, recorriendo más de 450 kilómetros. Durante el trayecto, los vehículos han circulado principalmente de noche, acompañados por escoltas técnicas que han supervisado cada movimiento para asegurar que el equipo pudiera maniobrar sin riesgo.

Traslado de la tuneladora 'Mayrit'. / Comunidad de Madrid

Una vez en Madrid, los trabajos de ensamblaje, que pueden prolongarse unos dos meses. De esta forma, a finales de enero o principios de febrero se hará la puesta a punto de la máquina, con comprobaciones técnicas e hidráulicas, entre otras. Así, la previsión es que pueda comenzar a trabajar en el parque de Comillas a principios del mes de marzo. De forma paralela, otras piezas de la tuneladora que han sido fabricadas en Venecia (Italia), llegarán al puerto de Valencia a través del mar Adriático. Desde allí, con transporte terrestre por la A-3 (autovía de Valencia) serán trasladas a la capital.

La perforadora, tipo EPB (Earth Preasure Balance), ha sido diseñada específicamente para las características geotécnicas y geológicas del terreno sobre el que se va a emplear y es capaz de avanzar hasta 15 metros por día. Será la encargada de horadar un tramo de unos 5,9 kilómetros de túnel en dirección a Conde de Casal. Lo hará a un ritmo de hasta 500 metros al mes aproximadamente, diez veces más rápido que el método tradicional de 'pico y pala'. El resto del túnel, algo menos de 700 metros en dirección a Plaza Elíptica, se hará mediante un método tradicional, con un avance medio de 50 metros mensuales. Este tramo, hasta completar los 6,6 metros de túnel, tendrá que estar listo cuando llegue 'Mayrit'.

Con una inversión de 518 millones de euros y un plazo estimado de finalización para 2027, las obras de la Línea 11 avanzan a buen ritmo en el tramo comprendido entre Plaza Elíptica y Conde de Casal y están ya ejecutadas al 34%. La primera fase de este proyecto incluye la construcción de dos estaciones, en Comillas y Madrid Río, y tres nuevas conexiones, esta de Palos de la Frontera y otras dos con Atocha y Conde de Casal.