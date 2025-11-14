La pizzería donde cenó Rosalía tras su paso por La Revuelta: lo mejor de Nápoles, en pleno Madrid

Este lunes por la noche, La 1 de Televisión Española volvió a batir récords al reunir una media de 2.706.000 espectadores y un 20,04% de share gracias a La Revuelta. ¿El motivo? La presencia de una artista que ha sacudido la escena musical internacional en las últimas semanas con el lanzamiento de su nuevo proyecto Lux: Rosalía. Tras tres años sin publicar nuevas canciones, la cantante catalana ha regresado por todo lo alto con un álbum que combina pop, electrónica, flamenco y música clásica, y en el que interpreta temas en más de diez idiomas distintos.

Para celebrar el estreno del disco, que vio la luz el pasado lunes, Rosalía participó en un encuentro con David Broncano en el Teatro Príncipe de Gran Vía, en una de las emisiones más especiales del programa insignia de la cadena. El equipo se entregó por completo a su visita, en una edición histórica que contó también con la presencia de Estopa, Pedro Almodóvar, Carmen Machi o Alexia Putellas, entre otros invitados.

Tras su visita, Rosalía acudió a un templo de la cocina napolitana en Madrid para reponer fuerzas. Hablamos de Restaurante Pizzería Sasa's, ubicado en el número 57 de la calle Juan Álvarez Mendizábal.

El paraíso madrileño de la cocina napolitana

Sasa's fue fundado por dos hermanos napolitanos, que llegaron a Madrid con el sueño de compartir su pasión por la comida de su tierra. El establecimiento respira aire napolitano, con decoración inspirada en elementos de esta cultura tan característica del sur de Italia.

Llegados directamente de la 'bota' de la península itálica, estos dos hermanos traen a la capital los mejores ingredientes mediante los que cocinar la auténtica pizza napolitana, como la mozzarella di bufala, la salsa de tomate San Marzano y la harina especial para pizza. La pasta alla genovese, la parmigiana di melanzane y los postres típicos como la sfogliatella o el babà son otras opciones apetecibles de su carta, que cuenta con unos precios bastante asequibles.

Rosalía pidió agua para beber, y para comer una margarita al contrario, compuesta de Tomate, mozzarella y pesto de albahaca.