La NFL apuesta por seguir creciendo en España más allá del Bernabéu: "La clave es qué pasa después del domingo"

Es la primera vez que Sheldon Day, T. J. Maguranyanga y Daryl Worley, jugadores de los Washington Commanders, visitan Madrid. "Hemos ido a un par de restaurantes, pero por desgracia no hemos podido hacer turismo", explica Day, jugador de la línea defensiva del equipo que este domingo se enfrenta a los Miami Dolphins en el estadio Santiago Bernabéu, en la primera vez que la NFL aterriza en España. "Cuando terminamos de entrenar ya es de noche, así que no podemos visitar la ciudad", corrobora Worley, uno de los ‘safety’ de los Commanders.

Los deportistas, que se encuentran en la capital desde hace unos días preparando el encuentro, han acudido este viernes a 'Huddle Abroad: cómo el fútbol americano está emergiendo como un lenguaje global', celebrado en Casa América junto a directivos de la NFL, empresarios y diplomáticos. Un acto en el que se ha abordado cómo el fútbol americano puede crecer en España y tender puentes entre ambos países. Todo ello con la punta de lanza de los partidos internacionales de la NFL, una iniciativa que ya ha llegado a otros países como México, Brasil, Alemania, Irlanda y, especialmente, Reino Unido. "Lo más difícil es adaptarse al jet-lag al entrenar", comenta Worley, que ya ha jugado en Londres, en una entrevista que los tres jugadores han concedido a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Más allá de los cambios horarios, a la hora del partido hay una gran diferencia con los estadios de EEUU. "Siento que no todo el mundo entiende del todo el concepto del fútbol americano, así que animan durante todo el partido. En cambio, la gente que está más familiarizada sabe cuándo hay que animar y cuándo no. Así que en estos casos hay más bien como un ruido constante durante el partido, algo a lo que no estamos acostumbrados”, asegura Worley. Un ruido que en el Bernabéu puede ser más intenso si cabe, con el techo cerrado ante la previsión de lluvia.

Estos partidos fuera de las fronteras tradicionales de la NFL, una apuesta que a LaLiga se le está atragantando con el fallido Barça-Villarreal de Miami, es una idea acertada según los jugadores. "Le da a diferentes culturas distintas perspectivas sobre otros deportes, así que creo que es bueno para que cada deporte salga un poco de su entorno habitual o de su mercado ‘nicho’. Por ejemplo, nosotros venimos a España, Reino Unido, Alemania, todos estos países distintos para hacer crecer el deporte, y creo que el fútbol americano ha crecido muchísimo en los últimos cinco o seis años al explorar distintos países", opina Day.

Una idea que también ha apoyado previamente la vicepresidenta de marca global y marketing de la NFL, Marissa Solis, defendiendo que "nuestra misión va mucho más allá de los estadios y los resultados" y que "se trata de invitar y conectar con las comunidades, de celebrar la cultura, de inspirar a las nuevas generaciones de aficionados y líderes para que comprendan el poder unificador del deporte". En este sentido, ha bromeado con que "ya sea fútbol o football, el deporte traspasa fronteras y nos une".

Por su parte, Will Stone, responsable de impacto social global de la NFL, se ha mostrado convencido de que "el domingo va a ser una experiencia increíble, vamos a tener a unas 80.000 personas en el Bernabéu". Sin embargo, "la clave para nosotros es qué pasa después del domingo". "Va a ser una gran ocasión, pero no será un éxito si después de eso no hacemos nada; la siguiente parte es casi la más importante", ha apostillado. Para mantener esa conexión con Madrid más allá del partido, la NFL ya está trabajando para "entender mejor cuales son las zonas de la ciudad que tienen más desafíos, dónde se necesita apoyo y dónde podemos desempeñar un papel importante para crear un impacto profundo".

Seguidamente, Akil Coad, vicepresidente de operaciones y reglas de fútbol americano de la NFL, ha enfatizado en el hecho de "lo que dejamos después de estos grandes eventos". "¿Es algo duradero que se pueda gestionar y que siga siendo sostenible de cara al futuro a la vez que seguimos promoviendo el deporte?", se preguntaba. El objetivo, ha subrayado, debería ser "que todo el mundo tenga acceso y que sea algo asequible".

Participantes en el encuentro 'Huddle Abroad' celebrado en la Casa América de Madrid. / ZIPI ARAGON / EFE

El vicepresidente de desarrollo internacional de los Miami Dolphins, Felipe Formiga, ha pedido "celebrar a los aficionados actuales" ya que "tenemos un deporte que es estadounidense pero que está ya presente en todo el mundo, y nuestro equipo, en España, tiene hasta una peña local". Pero también reflexionar sobre "cómo conectar con nuevos aficionados y lograr que la gente entienda lo que estamos haciendo".

Los jugadores de los Commanders tienen su peculiar forma de acercar el deporte al aficionado español, especialmente a los completamente ajenos al fútbol americano. "El football es un deporte hermoso, igual que su fútbol, así que sí, denle una oportunidad", pide Maguranyanga, jugador originario de Zimbabue que era profesional de rugby en Francia y llegó a la NFL a través del programa para internacionalizar la competición. "Nosotros anotamos más puntos, así que más… ¿cómo dicen, 'meter un gol'? Pues meter un 'touchdown', y habrá muchos. Es emocionante, siempre está pasando algo. Golpes fuertes, jugadas grandes, recepciones espectaculares, igual que esos goles locos que hace Cristiano Ronaldo, todos esos pases increíbles que da. Hay más momentos emocionantes que en el fútbol, así que dennos una oportunidad”, pide Day.

Worley asegura que los que se la han dado han conseguido superar la principal barrera de entrada que tiene el fútbol americano para acercarse a nuevos mercados. "La comprensión del juego se está convirtiendo en un punto de crecimiento muy grande, y la gente realmente está empezando a entenderlo", explica, "jugué en Londres en 2018 y no entendían bien que solo jugaban dos equipos, así que la gente llevaba camisetas de todos los equipos de la NFL. En cambio, ahora lo que hemos visto aquí es que casi solo hay camisetas de Commanders o de Dolphins. La gente está empezando a tener un equipo favorito, o viene al partido con la intención de animar a uno de los equipos que están jugando”.