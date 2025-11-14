Los Miami Dolphins se 'bunkerizan' en el Metropolitano y McDaniel se rinde a Simeone: "Es el mejor en lo suyo"

Un cielo encapotado recubre el Riyadh Air Metropolitano. Estamos en el entrenamiento previo al NFL Madrid Game que Washington Commanders y Miami Dolphins disputan este domingo sobre el Santiago Bernabéu. La expectación se centra sobre la franquicia de Florida, que afronta el partido como local y se ejercita en la casa del Atlético de Madrid, su centro neurálgico durante su estancia en la capital de España. A escasos minutos de este punto, su rival, los Commanders, hace lo propio en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. La ciudad ya respira NFL. Basta con darse un paseo por Plaza España, donde ya se puede disfrutar de la fan zone de los Dolphins, teñida del color azul cian característico de la franquicia, observar las múltiples marquesinas que copan las calles de Madrid con publicidad del encuentro o acercarse a la Plaza de Cibeles, donde unos cascos de fútbol americano acompañarán a la diosa madrileña en lo que se prevé un lluvioso fin de semana.

Miami Dolphins entrena en el Metropolitano este viernes. / Manu Fernandez / AP

Cultura 'yankee' en Madrid

La llegada de la NFL a Madrid se afronta como un soplo de aire fresco. Para los aficionados, la ciudad y también la prensa. La cultura norteamericana permite a los medios de comunicación acudir al Metropolitano, o Valdebebas en su defecto, para sentir de cerca un deporte que en España que ya despierta pasión entre "11 millones de personas", según un estudio de la propia competición. Lo que hace unos años en España era algo habitual en materia deportiva, a la hora de conversar con normalidad con las estrellas o disfrutar de un entrenamiento en directo de las mismas, parece haberse esfumado.

Alguno de esos protagonistas en la industria española, como Fernando Torres o Diego Pablo Simeone, no quisieron perderse la sesión del jueves y ejercer como anfitriones de lujo con la franquicia de color azul cian. Intercambio de camisetas incluido. Este viernes, fue turno para Antoine Griezmann, Koke y Marc Pubill, jugadores de la primera plantilla atlética, pero un histórico como David Villa también estuve a pie de campo presenciando el entrenamiento de los Miami Dolphins.

McDaniel, admirador de Simeone

Mike McDaniel, técnico local, habló en la rueda de prensa previa a la cita del domingo acerca de la conversación que mantuvo con Diego Pablo Simeone en la jornada del jueves. "Me siento muy privilegiado de poder conocer a un tipo como Simeone. Ha conseguido muchos éxitos aquí. Pude hablar con él unos segundos y sentí que ambos teníamos ganas de seguir conversando con el otro, cierta conexión. Es el mejor en lo suyo. Hablamos de deporte, mucho deporte", cuenta. "Pero me encantaría saber hablar español", lamentó hasta en dos ocasiones.

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, y Mike McDaniel, entreador principal de Miami Dolphins posan en el entrenamiento de este jueves. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Y también, como viene siendo habitual en las comparecencias, se mostró agradecido con el trato recibido por el conjunto rojiblanco. "Es magnífico estar aquí, no me canso de decirlo. Esta casa (Atlético de Madrid) está creciendo de forma exponencial. Sin duda, una gran organización", sentenciaba el técnico. El de los Dolphins, que estudió Historia antes de ejercer como entrenador en la NFL, aseguró "tener mucha curiosidad por la ciudad" y que dedicará la tarde a conocer en profundidad esta "magnífica ciudad".

Acompañado de una música de hip hop en la megafonía del Metropolitano, McDaniel dirigió el último entrenamiento antes de medirse a los Washington Commanders. Un batallón de técnicos se encarga de coordinar cada uno de los ejercicios que estos tipos de 1,90 metros y más de 100 kilos en muchos casos realizan sobre el césped del estadio del Atlético de Madrid.

Después, turno para que estos portentos físicos comparecieran en la rueda de prensa improvisada en uno de los palcos VIP del Metropolitano. Jake Baily fue el primero en ponerse ante los micrófonos, también el más familiarizado con la cultura española. Comenzó su intervención con un "buenos días a todos", para finalizar con un "esperaba más preguntas en español", bromeando y demostrando cierto dominio del idioma. Junto a él aparecieron Minkah Fitzpatrick, Chop Robinson y Aaron Brewer, que afrontan una semana "diferente", pero que esperan pueda "ayudar a aumentar la cultura por este deporte en España".