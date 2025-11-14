Vuelve el mercadillo navideño más esperado de Madrid con nuevas casetas, foodtrucks y actividades: fecha y hora para acudir antes que nadie

Cada vez queda menos para regreso de la Navidad. Las calles de Madrid ya esperan ansiosas que las enciendan, los turrones y polvorones ya aromatizan las casas y el espíritu navideño, poco a poco, se va adueñando del ambiente.

Por supuesto, entre los planes más populares y especiales para disfrutar de una entretenida jornada navideña en Madrid, se encuentran los mercadillos de Navidad.

Las opciones van desde los más tradicionales, como puede ser el de la Plaza Mayor, o aquellos que se enfocan más en aspectos gastronómicos, como el de Nuevos Ministerios.

¿Cuándo abre el mercadillo de Nuevos Ministerios?

El mercadillo navideño –y gastro– de Nuevos Ministerios regresa este fin de semana. La cita está organizada por El Corte Inglés de Castellana (calle Raimundo Fernández Villaverde, 65) y en esta edición el mercadillo, que se instala en la zona de parking de estos grandes almacenes, se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero de 2026.

Nuevas incorporaciones al recorrido

La parte gastronómica contará este año con foodtrucks que ya son habituales, como Arzábal, Malvon, El Brillante, New York Burger, Beata Pasta, Cañitas Maite o los famosos Pollos Muñoz, del chef madrileño Dabiz Muñoz. En el terreno de lo más tradicional, volverán a estar presentes los turrones Vicens y los churros de San Ginés.

También tendrán representación La Cocreta, The Cookie Lab, Joselito, Demasié y nuevas incorporaciones como el foodtruck de Café de París, Tepic, Kricky Pelton o Quispe.

Horario general y horarios especiales

El mercadillo ya está abierto de lunes a domingo desde las 12:00 horas de la mañana. Las casetas bajan la persiana a las 22:00 horas y la hostelería una hora más tarde, a las 23:00.

Eso sí, el mercadillo cuenta con horarios especiales algunos días de las fiestas. El 16, 23 y 30 de noviembre tanto casetas como restauración abren de 12:00 a 22:00 horas. Sin embargo, el 24 y 31 de diciembre cerrarán sus puertas a las 17:00. El 5 de enero mantienen su horario habitual, con cierre a las 22:00 y, durante el 25 de diciembre y el 1 de enero, el recinto permanecerá cerrado.